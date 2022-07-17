Эксперт рассказал, зачем в Кремле хотят затянуть войну в Украине до зимы

В Кремле намерены запугать гражданское население в Украине не только ракетными обстрелами, которые продолжаются изо дня в день, но и холодом. Такое мнение в интервью порталу "Комментарии" высказал исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, с одной стороны, спикеры Кремля рассказывают о том, что они могут с лёгкостью оккупировать всю Украину, ведь, оказывается, они ещё толком военную операцию и не начинали, а, с другой стороны, наземная операция оккупантов продвигается очень и очень сложно. Но это может быть тактикой Кремля о том, чтобы специально затянуть войну в Украине до зимы.

Петр Бурковский добавил, можно увидеть, что делают россияне с теми городами, которые начинают массированно обстреливать. Пример –Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск. Они их просто уничтожают. Исходят из такой тактики российской армии можно прийти к выводу, что Путин ставит своей целью уничтожить ключевые города Украины, как центры региональной экономики и развития. Это означает, что россияне будут пытаться затянуть войну до зимы, чтобы украинский народ запугать не только обстрелами, но и холодом.

"Сейчас россияне ставят задачу уничтожить украинские города как центры региональной экономики и развития. Это означает, что они постараются затянуть войну до зимы, чтобы гражданское население запугивать не только обстрелами, но и холодом", – прогнозирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — попытка № 2 – Путин отдал приказ захватить всю Харьковскую область.

Также издание "Комментарии" сообщало — аппетиты Путина – не только Донбасс, но и Харьков: эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему это нереально – где ждать ожесточенных боев.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!