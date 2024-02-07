Эксперт рассказал, может ли Польша сбивать российские ракеты над территорией Украины

Во время массированной ракетной атаки РФ по территории Украины 7 февраля одна из крылатых ракет приблизилась к границе с Польшей, а затем развернулась и принялась кружить над западной Украиной. Для отражения потенциальной угрозы Польша поднимала свои истребители F-16.

У Польши есть все необходимое для уничтожения российских ракет

Как считает Сергей Згурец, сейчас руководство Польши начинает действовать более решительно, чем когда допустило падение российской ракеты на своей территории. Как напомнил эксперт, тогда поляки задавали вопрос правительству, почему не была задействована система ПВО. Теперь, добавил Згурец, ситуация меняется и поляки действуют более решительно.

Вместе с тем он подчеркнул, что комплексы ПВО Patriot и истребители F-16 могут сбивать с территории Польши российские ракеты, летящие над Украиной, однако руководство страны занимает более взвешенную позицию в этом вопросе.

Чтобы избежать этого политического, чем военного момента, — что Польша начинает сбивать российские ракеты, и НАТО приближается к прямому противостоянию с Россией. Думаю, что военно-политическое руководство НАТО пока не хочет это выводить на первый план",

– подчеркнул Згурец.

Напомним, по информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО 7 февраля уничтожили 44 цели: 29 боеголовок и 15 БПЛА. Всего, по его информации, оккупанты применили 64 средства воздушного нападения. Они били по Украине "искандерами", "калибрами", ракетами С-300 и другими ракетами и дронами.

Портал "Комментарии" сообщал, о последнем ракетном ударе России и рассказывал, где зафиксированы наибольшие разрушения. В частности, один из городов, сильно пострадавших от ракетного террора окупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки ранены люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Традиционно под ударом окупантов оказался Киев.

Портал "Комментарии" сообщал, что по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, россияне во время ракетного удара хотели уничтожить самолеты F-16 , которых в Украине еще нет.



