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Эксперт рассказал, как Украина "обескровливает" Россию

Украина лишает вооруженные силы РФ топлива - "крови войны"

4 мая 2023, 22:56
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Автор:

Константин Куликов

Военный эксперт Роман Свитан считает, что удары беспилотников по хранилищам топлива в оккупированном Крыму, в России — это лишение армии России топлива и оно предшествует украинскому контрнаступлению. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью военного эксперта Zaxid.net.

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- Любая война сейчас это движение, а "кровь" любой войны — это топливо, — говорит Роман Свитан. — Не будет топлива, никто двигаться не будет. Для того, чтобы остановить любую войну, любые военные части, достаточно уничтожить мощные топливоприемники, склады, поезда... Сейчас наши средства дальнего поражения будут работать по топливоприемникам.


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По словам Романа Свитана, после активного уничтожения топливоприемников и других крупных источников топлива на протяжении месяца следует ждать украинского наступления. При этом, в своих прогнозах и выводах он сослался на "военную логику".

"Начали работать в начале мая по топливоприемникам, нужно выжечь все топливоприемники и будет месяц лага для наступательных задач", — говорит Свитан.

"Скорее всего, мы сейчас наблюдаем подготовку к наступательным действиям", — говорит также эксперт.

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