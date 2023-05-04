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В Украине рассказали о гибридном оружии россиян

Россияне используют свои паспорта как гибридное оружие

сегодня, 20:12
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Автор:

Константин Куликов

РФ сражается не только ракетами, артиллерией, пропагандой, информационно-психологическими операциями, но и своими паспортами. Паспорта – это гибридное оружие Российской Федерации. Как передают "Комментарии", так считает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В Украине рассказали о гибридном оружии россиян

Паспорт РФ - ловушка

"Сейчас они используют паспортизацию для укрепления своего преступного режима на временно оккупированных территориях Украины, — уверена заместитель министра обороны. — Действуют враги двумя способами: поощряют, побуждая наших граждан на временно оккупированных территориях самостоятельно выявить инициативу и получить паспорт или запугивают физически заставляют оформить российский паспорт.


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Анна Маляр отмечает, что в то же время российские власти скрывают следующую информацию:

"Полученный российский паспорт легализует насильственные действия РФ по отношению к гражданину, поскольку отчасти в РФ такое насилие разрешено законом, – объясняет Министерство обороны Украины. – Да, это нарушением норм международного права, но наличие у лица российского паспорта de facto лишает Украину и международное сообщество возможности эффективной помощи".

Таким образом, с получением российского паспорта, репрессии против украинцев для РФ становятся законными.

Кроме того, российский паспорт враг использует для принудительной мобилизации наших людей в ряды вражеской армии, а также использование паспортных данных в фальсификации результатов так называемых выборов на временно оккупированных территориях.

Напомним, что накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рекомендовал людям на оккупированных территориях получать российские паспорта, впоследствии вице-премьер по вопросам интеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала этого не делать.

Между тем, из паспорта гражданина Украины предлагают убрать русский язык.



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