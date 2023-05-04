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Получил ранение в голову на войне: скончался известный украинский режиссер

Андрей Максименко получил ранение в голову на фронте

сегодня, 22:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Ушел из жизни известный в Украине режиссер Андрей Максименко. Он защищал родину в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. 20 апреля художник был тяжело ранен на фронте.

Получил ранение в голову на войне: скончался известный украинский режиссер

Андрей Максименко (фото из открытых источников)

О тяжелой потере еще одного украинского защитника рассказала его гражданская жена Анастасия Баша. Она отмечает, что Андрей был очень талантливым режиссером. Без отца осталось двое детей.


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"Он был гений. Режиссер и сценарист. То, как он писал — так просто на ходу придумывая другую жизнь — меня увлекало. То, как он умел работать с актерами — придавало крылья. То, как он воспринимал мир и раскладывал по полкам явления — поражало. То, как он мог разложить, разгадать болезнь, ситуацию, человека — было магическим актом проявления сущности. То, какие у него выходили дети — мотивировало их рожать. А еще, Андрей был воином", — пишет Анастасия в социальных сетях.

Баша сообщила, что еще в 2014 году Максименко добровольцем отправился на войну. Он сражался в батальоне Днепр. В 2023 году Андрей пошел на передовую в составе батальона имени Дудаева.

20 апреля режиссера тяжело ранило в бою – осколочное попадание в левую часть головы. Его дважды оперировали в Днепре, после чего доставили в столицу. Максименко был в коме.

"Для воина — большая честь пасть в бою. Андрюша, для меня — большая честь принять это с честью и достоинством. Я выбираю принять это на высокой ноте. Я уважаю тебя, я тебя благодарю за наших детей, за наши безумные истории, за этот время, которое ты мне дал, чтобы все внутри красиво закрыть Я люблю ту нашу жизнь, которая была, я люблю наших детей, я люблю то, что мы дали друг другу, я люблю, я выбираю любить, как это все кончается. Я творю, да, я продолжаю жизнь. Потому что я уважаю твой выбор — я принимаю твой дар — твой вклад в Победу. Я желаю тебе легкого пути и светлого воспоминания от каждого, кто стремится к нашей Победе в этой священной войне. Ты — герой", – написала в своем сообщении Анастасия Баша.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине погиб американский морпех , защищавший Бахмут.


 



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Источник: https://www.facebook.com/anastasiia.basha
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