Эксперт рассказал, чего ждать Краматорску и Славянску

Украинские Краматорск и Славянск в ближайшее время, к сожалению, ожидает продолжение, а возможно, и усиление вражеских обстрелов. Такой печальный прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов, сообщают "Комментарии". По мнению бывшего сотрудника Генерального штаба ВСУ, только с украинским контрнаступлением и смещением линии фронта от этих городов их обстрелы уменьшатся.

Краматорськ та Слов'янськ знаходяться за Бахмутом

— Краматорск и Славянск, на мой взгляд, к сожалению, ожидают только обстрелы, — говорит Олег Жданов в своем очередном видеообзоре. – И, возможно, они будут увеличиваться – как ракетные, так и артиллерийские. Из той артиллерии, которая сейчас достает до этих городов. Я практически уверен, что линия фронта не доберется туда. Очень далеко, а темпы продвижения российских войск вы сами видите по карте. За три месяца штурма они продвинулись всего на три километра. Даже десятка километра нет в продвижении русских войск. А сейчас они начинают выдыхаться... Темп наступления начинает спадать. По разным причинам – и моральная усталость, и недостаток техники, и нежелание мобилизованных воевать. Даже под угрозой расстрела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Поэтому, я думаю, что Краматорск и Славянск ожидают только обстрелы из тех видов оружия, которые достают до этих городов. А с переходом к контрнаступлению линия фронта будет все дальше отодвигаться от этих городов. Но надо быть готовым ко всему", — подытоживает эксперт.

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о сроках украинского контрнаступления и его замысле. Повар Путина считает, что целью наступления станет отрезание "Вагнера" от основных сил РФ и попросил Кремль не допустить этого.

А утреннюю "бавовну" в Джанкое уже прокомментировали, как украинские силы, так и рашисты.

Тем временем на фоне визита в Москву лидера Китая в Украину прибыл руководитель Японии – одного из антагонистов КНР в Азии.