Эксперт по будущим конфликтам описал первые 24 часа наступления ВСУ

Свой прогноз контрнаступления ВСУ озвучил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и предстоящим конфликтам Франц-Стефан Гади на страницах издания Foreign Policy, пишут "Комментарии".



Контрнаступление как "украинский самый длинный день"

В статье "Украинский самый длинный день" эксперт прогнозирует, что первые сутки возможного контрнаступления Украины станут "самым длинным днем для Вооруженных сил"

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Украины”, напоминая опыт предыдущих войн, когда начальная фаза атаки часто определяет характер следующей битвы, решает победу или поражение и определяет стратегическое влияние наступления.

"Только выше командование Украины владеет информацией, имеет ли сейчас ВСУ решающее преимущество в огневой мощи, боеприпасах, численности войска и материально-техническому обеспечению на поле боя, — подчеркивает эксперт. А дискуссии о том, когда и где украинские войска нанесут удар, и какое влияние будет иметь недавно поставленное западное оружие, это только предположение".

Как считает эксперт, война России против Украины все больше действует на истощение. Войскам будет нелегко избежать изнурительного характера боя и при контрнаступлении. А само контрнаступление, по его мнению, сможет быть успешным, если украинским силам удастся вызвать паралич в российском военном руководстве и панику среди российских рядовых. Это помогло бы и "избежать беды истощение в первые часы будущего наступления".

"Лучше всего смогут сработать нематериальные факторы, не только оружие: тактическая неожиданность, лидерство в поле боя и боевой дух. В этом сценарии украинские бронетанковые колонны пробивают оборону России, быстро продвигаются в российский тыл и угрожают узлам командования и управления, таким как военные штабы и центры снабжения, усиливая панику и паралич”, — пишет Франц Стефан Гади.

А еще, по мнению эксперта, большую роль играет уравновешенность и не только верховного руководства, но и в низших подразделениях.

“Любая военная операция – это так или иначе организованный хаос. Победит тот, кто будет менее склонен к панике. Учитывая это, именно тактическое лидерство будет иметь решающее значение на начальном этапе. Речь идет, в том числе, о способности принимать и выполнять решения на более низких уровнях командования. Именно руководителям младшего ранга, вероятно, придется обнаруживать слабые места в российской защите и быстро использовать их, чтобы протолкнуть как можно больше бронетанковых формирований в российский тыл", — заключает Гади.

Эксперт также предполагает, что предстоящее контрнаступление может преуспеть, если удастся парализовать российское военное руководство и вызвав панику в российских войсках, но неизвестно, будет ли этого достаточно для долгосрочных стратегических достижений, "не говоря уже о победе в войне" Украины.

Напомним, "Комментарии" писали о четырех индикаторов готовности ВСУ к контрнаступлению, которые озвучил эксперт.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Буданов рассказал о графике подготовки к контрнаступлению.

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