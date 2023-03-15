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Эксперт объяснил, зачем россияне сбрасывали топливо перед американским дроном

Мнение военного эксперта

сегодня, 17:05
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Автор:

Константин Куликов

Обстоятельства столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 Reaper, которое произошло 14 марта над Черным морем, прокомментировал военный эксперт Олег Жданов . Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на эфир "Апостроф.TV".

Эксперт объяснил, зачем россияне сбрасывали топливо перед американским дроном

Реконструкція можливих дій росіян

Напомним, что реконструкция события телеканалом CBS показывает, что в течение более получаса два российских истребителя 19 раз пролетели мимо БПЛА, выбрасывая в воздух топливо и пытаясь им попасть в беспилотник. Американские чиновники считают, что целью истребителей было сделать так, чтобы БПЛА попал в "топливное облако". Во время последнего прохода российский пилот ошибся при сближении. Он прошел слишком близко и задел расположенный сзади винт беспилотника.


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Олег Жданов высказал свое предположение по этому поводу:

"Если подтвердится, что они сбрасывали топливо, это говорит о том, что они готовы были идти на столкновение и для того, чтобы не возник пожар и не взорвался самолет, они сбрасывали топливо", — заявил Олег Жданов.

Между тем, Россия заявила, что она будет пытаться поднять со дна моря американский дрон. Западные эксперты предполагают, что американские разработчики предусмотрели механизмы самоуничтожения в случае поражения дрона, поэтому Россия не сможет получить преимущества в случае поднятия со дна моря беспилотника.

После инцидента с беспилотником посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали для объяснений в Госдепартамент. Посол РФ заявил, что Россия не хочет конфронтации с Соединенными Штатами и подчеркнул необходимость не создавать ситуаций, когда происходят непреднамеренные столкновения между странами.

Кроме того, российский посол отметил, что беспилотники США собирают разведывательные данные, которые затем используют Украина для ударов по России. Антонов заявил, что Россия ожидает от США "прекращения полетов у российских границ". Американцы, в свою очередь, заявили, что летали в не принадлежащей России нейтральной зоне Черного моря. Они намерены продолжать полеты.



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