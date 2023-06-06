Эксперт объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия

Украина обвинила Россию в подрыве дамбы на Каховской ГЭС, однако Российская Федерация возражает и заявляет, что за подрывом стоят украинские силы. Аналитик по обороне Майкл Кларк объясняет, почему подрыв ГЭС выгоден только России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Каховская ГЭС. Фото из открытых источников

Британский эксперт Майкл Кларк считает, что от подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции у России будет больше преимуществ, чем Украина.

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"Очень сложно поверить, что Украина сделала бы это. Даже если бы они могли, помните, что взрыв был на российской стороне дамбы", — сказал Майкл Кларк.

Аналитик по обороне отмечает, что единственным минусом от повреждения дамбы для России составляет лишь уменьшение поставок воды в незаконно аннексированный Крым.

"Хотя бы это было плохо для Крыма и россиян, живущих в Крыму, несомненно, я считаю, что это, скорее всего, будет Россия, чем Украина. Украина от этого ничего не выиграет – у России много", — считает Кларк.

Кроме того, Кларк отмечает, что подрыв дамбы и расширение Днепра усложнит переправу для украинских сил во время их контрнаступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генпрокурор Украины резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. По его словам, это очередные преступления Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике некоторые западные СМИ за освещение подрыва дамбы на Каховской ГЭС. СМИ ведь содержали сообщения, которые ставят факты и российскую пропаганду в один ряд.