Эксперт назвал конкретную дату победы Украины

Швейцарский военный аналитик Маркус Койп считает, что Украина может быть гораздо ближе к победе, чем ожидает большинство. По мнению преподавателя Военной академии ETH Zurich, Украина одержит победу над Россией в октябре 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bilanz.

Военный эксперт Маркус Койп. Фото из открытых источников

В своих исследованиях Койп занимается безопасностью снабжения. Но утверждает, что у Российской Федерации нет шансов на победу, единственное, что следует понимать, это когда РФ проиграет.

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"Вопрос не в том, победит ли Украина Россию, а в том, когда. Россия стратегически уже проиграла войну", – говорит Маркус Койп.

По словам Койпа, количество потерь россиян "чрезвычайно высокое, выше, чем во время Второй мировой войны". В сутки россияне теряют "пять танков и шесть БМП". Таким образом можно "легко сосчитать, когда в России закончится военная техника".

"В октябре этого года Украина победит Россию. Это миф, что у России есть бесконечные резервы. Кроме того, погибло много экипажей танков. Управлять танком легко, но для ведения тактической войны с ними нужны месяцы обучения. Солдаты, набранные за короткий срок, не могут этого сделать", – говорит военный эксперт.

Койп также прогнозирует, что после поражения Россию ждет упадок, а Китай использует ее и бросит на свалку.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные одержали победу в крупнейшей танковой битве с начала войны, которая прошла вблизи шахтерского городка Угледар.



Также "Комментарии" писали, что Украина один из лидеров на европейском континенте рейтинг армий мира по количеству танков. Выше Украины в Европе по этому показателю только Россия и Турция.