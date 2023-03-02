Эксперт назвал конкретную дату победы Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Швейцарский военный аналитик Маркус Койп считает, что Украина может быть гораздо ближе к победе, чем ожидает большинство. По мнению преподавателя Военной академии ETH Zurich, Украина одержит победу над Россией в октябре 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание
Военный эксперт Маркус Койп. Фото из открытых источников
В своих исследованиях Койп занимается безопасностью снабжения. Но утверждает, что у Российской Федерации нет шансов на победу, единственное, что следует понимать, это когда РФ проиграет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам Койпа, количество потерь россиян "чрезвычайно высокое, выше, чем во время Второй мировой войны". В сутки россияне теряют "пять танков и шесть БМП". Таким образом можно "легко сосчитать, когда в России закончится военная техника".
Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные одержали победу в крупнейшей танковой битве с начала войны, которая прошла вблизи шахтерского городка Угледар.
Обсуждения
Новости