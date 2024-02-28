Эксперт, делавший отчет для НАТО, рассказал о потерях Украины на войне

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Slava Kot
Военный эксперт и бывший советник Маргарет Тэтчер Филипп Карбер рассказал о потерях Украины на войне. Карбер заявил, что в своем отчете для НАТО он совместно с канадским генерал-лейтенантом подсчитал количество погибших и раненых украинских военных на войне в Украине.
Военный эксперт Филипп Карбер назвал потери Украины на войне. Фото из открытых источников
В интервью для издания "Голос Америки" военный эксперт Филипп Карбер привел свои данные по украинским потерям на войне.
Военный эксперт также рассказал подробнее, что входит в эти потери, в частности, о количестве убитых украинских военных и раненых разной степени.
Напомним, что Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины и заявил, что на войне погибли 31 тысяча украинских солдат. Потери ранеными президент отказался сообщать, отметив, что этим может воспользоваться Россия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на потери Украины, озвученные Зеленским.
Также "Комментарии" писали, что в Комитете безопасности прокомментировали заявления народной депутатки Безуглой о ее цифрах по количеству украинских военных погибших на войне.
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Ігор
28 февраля 2024, 14:30
Намагається заплутати навколо брехні Фюрера. Нікого не засмучує майже половина зниклих безвісті. Тобто тих, за яких хитрі юдейці не будуть нічого платити рідним. Вони і тут знайшли схему.