Эксперт, делавший отчет для НАТО, рассказал о потерях Украины на войне

Военный эксперт и бывший советник Маргарет Тэтчер Филипп Карбер рассказал о потерях Украины на войне. Карбер заявил, что в своем отчете для НАТО он совместно с канадским генерал-лейтенантом подсчитал количество погибших и раненых украинских военных на войне в Украине.



Военный эксперт Филипп Карбер назвал потери Украины на войне. Фото из открытых источников

В интервью для издания "Голос Америки" военный эксперт Филипп Карбер привел свои данные по украинским потерям на войне.

"Вместе с канадским генерал-лейтенантом в отставке Тревором Кадье мы делали отчет для НАТО. По нашим подсчетам, они не окончательны, но очень вероятны. Общие потери Украины составляют около 250 тысяч — четверть миллиона", — сказал Карбер.

Военный эксперт также рассказал подробнее, что входит в эти потери, в частности, о количестве убитых украинских военных и раненых разной степени.

"Это около 50 тысяч убитых и пропавших без вести, которые также могут быть в плену. 100 тысяч навсегда останутся с инвалидностью – ампутация, мозговыми травмами, эти люди уже не вернутся в армию и вероятно не смогут построить другую профессиональную карьеру. Еще 100 тысяч сейчас поправляются от полученных ранений и смогут вернуться", — заявил Филипп Карбер.

Напомним, что Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины и заявил, что на войне погибли 31 тысяча украинских солдат. Потери ранеными президент отказался сообщать, отметив, что этим может воспользоваться Россия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на потери Украины, озвученные Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что в Комитете безопасности прокомментировали заявления народной депутатки Безуглой о ее цифрах по количеству украинских военных погибших на войне.