Экс-командир "Азова" прогнозирует новое наступление россиян на Украину на одном трех направлений

Российские войска готовятся к повторному масштабному наступлению на Украину. Оккупанты собираются штурмовать позиции ВСУ по трем направлениям. Какое из них в приоритете – россияне пока еще не выбрали. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "RADIO NV" высказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что на это наступление Кремль решится, учитывая количество тех подразделений, которые они собрали из мобилизованных. Это не сверхпрофессиональные формирования, но их будет много.

"Пока мы смеялись над видосиками, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружения", — отметил Максим Жорин.

По его словам, России удалось мобилизовать гораздо больше, чем 300 тысяч военных. Их вооружат и посадят на технику для нового наступления. Ставку страна-агрессор снова будет делать на массовость. Кремль хочет собрать очень много бойцов, чтобы создать новые проблемы для украинской армии.

Жорин предполагает, что российские военные будут выбирать одно из направлений, по которому наступать – или Харьковская область, или Киевская, или даже западные области.

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