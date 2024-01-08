Экс-командир "Айдара" рассказал, нужно ли мобилизовать всех нардепов и чиновников

Бывший командир "Айдара" и ветеран АТО Евгений Дикий отреагировал на идеи мобилизации всех народных депутатов и госслужащих в Украине. По его словам, это "абсолютно вредительская идея".

Нужна ли мобилизация народных депутатов. Фото из открытых источников

Евгений Дикий объясняет, что петицию о мобилизации чиновников зарегистрировал находящийся в СИЗО нардеп Дубинский, который по версии следствия был агентом ГРУ РФ с позывным "Буратино". Однако дело даже не петиции мобилизации чиновников, а в будущей проблеме функционирования государства.

Facebook . "Кто-то должен регулярно продолжать военное положение, принимать военный бюджет, наконец решать кто подлежит мобилизации, а кто нет. Так вот, этот "кто-то" – это именно Верховная Рада… никто другой этого делать не может и не имеет права", — пишет Евгений Дикий в

По словам военного эксперта, с народных депутатов, можно будет составить лишь один неполный батальон, однако это приведет к ликвидации законодательной власти.

Также Дикий против мобилизации представителей исполнительной власти, ведь в тексте петиции сказано призвать в армию "всех госслужащих".

"От государства остается разве что воюющая армия, без всякого другого института. Ну а армия без государства – это разве что повстанцы, без надежного тыла и обеспечения… Вот вам и весь популизм "простых и справедливых решений", удивительным образом совпадающий с интересами оккупантов", – добавляет Евгений Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны цинично объяснил уклонистам, почему в армии больше шансов выжить.

Также "Комментарии" писали о Евгении Диком, который рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать.