Экс-командир "Айдара" рассказал, нужно ли мобилизовать всех нардепов и чиновников

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Slava Kot
Бывший командир "Айдара" и ветеран АТО Евгений Дикий отреагировал на идеи мобилизации всех народных депутатов и госслужащих в Украине. По его словам, это "абсолютно вредительская идея".
Нужна ли мобилизация народных депутатов. Фото из открытых источников
Евгений Дикий объясняет, что петицию о мобилизации чиновников зарегистрировал находящийся в СИЗО нардеп Дубинский, который по версии следствия был агентом ГРУ РФ с позывным "Буратино". Однако дело даже не петиции мобилизации чиновников, а в будущей проблеме функционирования государства.
По словам военного эксперта, с народных депутатов, можно будет составить лишь один неполный батальон, однако это приведет к ликвидации законодательной власти.
Также Дикий против мобилизации представителей исполнительной власти, ведь в тексте петиции сказано призвать в армию "всех госслужащих".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны цинично объяснил уклонистам, почему в армии больше шансов выжить.
Также "Комментарии" писали о Евгении Диком, который рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать.
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Ігор
сегодня, 12:41
Корумпований тил надійний? Оце так державник! Вони всі рвуться до корита. Тому і програли.