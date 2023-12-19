Экс-командир "Айдара" рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать

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Slava Kot
Ветеран АТО и бывший командир "Айдара" Евгений Дикий заявил, что Верховная Рада может несколькими законами пополнить мобилизационный ресурс на 80 тыс. человек, избегающих мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дикого для издания "Фокус".
Ветеран АТО призвал отменить отсрочку для студентов, получающих второе высшее. Фото из открытых источников
Евгений Дикий считает, что депутаты перевели значительную часть своих обязанностей на ТЦК, а в стране во время войны работают законы мирного времени. Таким образом для уклонистов существует большое количество различных вариантов для избежания мобилизации, тогда как от ТЦК ожидают результат.
Таким образом, ветеран АТО объясняет деятельность сотрудников ТЦК, которые вынуждены проводить рейды по ТРЦ, спортзалам и прибегать к насильственным методам доставки в военкомат.
По словам военного эксперта, военкомы часто прибегают к таким действиям из-за давления сверху. Евгений Дикий объясняет, что несколькими законами можно облегчить работу для ТЦК и мобилизовать 80 тыс. мужчин, скрывающихся от призыва за получением второго высшего образования.
Бывший командир "Айдара" объясняет, что у этих людей уже одно высшее образование, поэтому их можно отправлять на несколько месяцев на курсы лейтенантов. Впоследствии эти военные могли бы возглавить взводы или отделения.
Также "Комментарии" писали об усилении мобилизации. В двух городах начали официально раздавать повестки по квартирам.
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Ігор
сегодня, 10:27
Про депутатів суддів чиновників податківців він мовчить. Мовчить про купу приватних охоронців які охороняють заможні тіла. Мовчить про мажорів які влаштовують перегони на дорогих машинах. Подвійні стандарти коли мобілізують тільки смердів.