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Экс-командир "Айдара" рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать

Военный эксперт Евгений Дикий предлагает отменить отсрочку для студентов, получающих второе высшее образование. Таким образом, можно будет привлечь 80 тыс. человек для мобилизации в Украине.

сегодня, 09:44
Автор:
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Slava Kot
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Ветеран АТО и бывший командир "Айдара" Евгений Дикий заявил, что Верховная Рада может несколькими законами пополнить мобилизационный ресурс на 80 тыс. человек, избегающих мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дикого для издания "Фокус".

Экс-командир "Айдара" рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать

Ветеран АТО призвал отменить отсрочку для студентов, получающих второе высшее. Фото из открытых источников

Евгений Дикий считает, что депутаты перевели значительную часть своих обязанностей на ТЦК, а в стране во время войны работают законы мирного времени. Таким образом для уклонистов существует большое количество различных вариантов для избежания мобилизации, тогда как от ТЦК ожидают результат.

Таким образом, ветеран АТО объясняет деятельность сотрудников ТЦК, которые вынуждены проводить рейды по ТРЦ, спортзалам и прибегать к насильственным методам доставки в военкомат.

"Когда человека извлекают из маршрутки и забирают в ТЦК, то это уже почти похищение и такие случаи нужно прекращать и наказывать очень жестко", — говорит Дикий и добавляет, что сотрудники ТЦК в маршрутках могут привлечь к мобилизации лишь несколько человек, однако репутация армии страдает гораздо больше.

По словам военного эксперта, военкомы часто прибегают к таким действиям из-за давления сверху. Евгений Дикий объясняет, что несколькими законами можно облегчить работу для ТЦК и мобилизовать 80 тыс. мужчин, скрывающихся от призыва за получением второго высшего образования.

"Отмена отсрочки для получения второго высшего образования способна увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек", — считает Дикий.

Бывший командир "Айдара" объясняет, что у этих людей уже одно высшее образование, поэтому их можно отправлять на несколько месяцев на курсы лейтенантов. Впоследствии эти военные могли бы возглавить взводы или отделения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Дикий назвал город, где находится больше всего уклонистов от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали об усилении мобилизации. В двух городах начали официально раздавать повестки по квартирам.



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Источник: https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/613963-tck-zviriyut-bo-na-nih-tisnut-yak-deputati-mozhut-pokrashchiti-mobilizaciyu-veteran-yevgen-dikiy
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:27

Про депутатів суддів чиновників податківців він мовчить. Мовчить про купу приватних охоронців які охороняють заможні тіла. Мовчить про мажорів які влаштовують перегони на дорогих машинах. Подвійні стандарти коли мобілізують тільки смердів.


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