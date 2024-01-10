Экс-командир "Айдара" пояснил, что происходит с уклонистами, которых силой мобилизовали и отправили на войну

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, какую пользу для армии имеют принудительно мобилизованные уклонисты, которых работникам ТЦК приходится ловить в общественных местах.



Уклонисты, которых принудительно мобилизуют, могут помочь в войне. Фото из открытых источников

Евгений Дикий объясняет, что бояться идти на войну это нормально, однако трусость не всегда неизлечима. По его словам, мобилизованные уклонисты сталкиваются с шоком во время попадания в армию, но постепенно меняют свое мировоззрение.

"В этой жизни вдруг совсем по другому выстраиваются приоритеты, меняется шкала важного и второстепенного. Страх опозориться перед друзьями в окопе становится экзистенциальным, и мотивирует в моменты слабости", – утверждает Дикий.

Экс-командир "Айдара" объясняет, что война — это "ужасная кузница, которая выковывает защитников из очень разных людей", поэтому попавшие на войну уклонисты могут стать хорошими солдатами и защитниками. Однако, по словам Дикого, такие преобразования происходят не со всеми уклонистами, которых принудительно мобилизовали.

"Кто-то, кто бежал от военкома, но не сумел, таки станет в армии дезертиром. Кто-то сопьется в конченые "аватары", кто-то совершит самострел или суицид. Это тоже часть страшной военной реальности, от которой нам никуда не деться", — объясняет Евгений Дикий.

Несмотря на это, ветеран войны указывает, что первый путь, который превращает "принудительно мобилизованного труса в рыцари-защитники", проходит значительно большее количество уклонистов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Притула отметил необходимость проявлять больше уважения к мобилизованным и дать им время закрыть свои дела.

Также "Комментарии" писали о работниках ТЦК, которых будут судить за возможное избиение военнообязанных в военкомате.