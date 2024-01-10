Экс-командир "Айдара" пояснил, что происходит с уклонистами, которых силой мобилизовали и отправили на войну

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Slava Kot
Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, какую пользу для армии имеют принудительно мобилизованные уклонисты, которых работникам ТЦК приходится ловить в общественных местах.
Уклонисты, которых принудительно мобилизуют, могут помочь в войне. Фото из открытых источников
Евгений Дикий объясняет, что бояться идти на войну это нормально, однако трусость не всегда неизлечима. По его словам, мобилизованные уклонисты сталкиваются с шоком во время попадания в армию, но постепенно меняют свое мировоззрение.
Экс-командир "Айдара" объясняет, что война — это "ужасная кузница, которая выковывает защитников из очень разных людей", поэтому попавшие на войну уклонисты могут стать хорошими солдатами и защитниками. Однако, по словам Дикого, такие преобразования происходят не со всеми уклонистами, которых принудительно мобилизовали.
Несмотря на это, ветеран войны указывает, что первый путь, который превращает "принудительно мобилизованного труса в рыцари-защитники", проходит значительно большее количество уклонистов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Притула отметил необходимость проявлять больше уважения к мобилизованным и дать им время закрыть свои дела.
Также "Комментарии" писали о работниках ТЦК, которых будут судить за возможное избиение военнообязанных в военкомате.
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