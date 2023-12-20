Экс-глава МИД Украины назвал главную проблему Запада в войне Украины и РФ

Несмотря на то, что уж скоро два года, как продолжается полномасштабное вторжение российских войск в Украину Запад все еще не знает, что делать с Россией, которая выигрывает и при этом Запад не знает, что делать с Россией, которая проигрывает. Это есть настоящая проблема. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Павел Климкин. Фото из открытых источников

"Запад понимает, что нужно изменить модель и стратегию сдерживания. Она должна быть против России, поскольку никакого консенсуса вернуться к предыдущей модели какого-то взаимодействия, которая существует с 1967 года и связана немецкой ментальностью, уже нет", – высказался дипломат.

Экс-глава МИД отметил, что сейчас в Европе никто не знает, как построить новую модель против России, а также не знает, что эта модель будет означать для НАТО.

"Будущая модель сдерживания России и вообще условно европейская модель безопасности будет против России – этот вопрос активно обсуждается. Но пока, по своим, может, я не знаю чего-то глубоко конфиденциального, но я не вижу какой-то общей логики, не то что консенсуса, относительно того, а какая она – будущая модель безопасности?", – заявил Климкин.

Он рассказал, что сейчас на Западе доминирует мнение и позиция по слежению за событиями, которые происходят вокруг, а после уже решения, как действовать дальше, однако в США позиция другая. Американцы не такие, они прекрасно понимают, что мир быстро меняется, и в этом мире есть китайцы, и нужно найти ответ, чем будет Китай в будущем, чем будет Индия в будущем, и не только.

Читайте также на портале "Комментарии" — что станет определяющим в 2024-м году: как переломить ход войны в нашу пользу.

Также издание "Комментарии" сообщало – чем можем перекрыть задержку помощи от Запада: о каком плане "Б" идет речь.



