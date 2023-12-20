Экс-глава МИД Украины назвал главную проблему Запада в войне Украины и РФ

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что уж скоро два года, как продолжается полномасштабное вторжение российских войск в Украину Запад все еще не знает, что делать с Россией, которая выигрывает и при этом Запад не знает, что делать с Россией, которая проигрывает. Это есть настоящая проблема. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Павел Климкин. Фото из открытых источников
Экс-глава МИД отметил, что сейчас в Европе никто не знает, как построить новую модель против России, а также не знает, что эта модель будет означать для НАТО.
Он рассказал, что сейчас на Западе доминирует мнение и позиция по слежению за событиями, которые происходят вокруг, а после уже решения, как действовать дальше, однако в США позиция другая. Американцы не такие, они прекрасно понимают, что мир быстро меняется, и в этом мире есть китайцы, и нужно найти ответ, чем будет Китай в будущем, чем будет Индия в будущем, и не только.
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Чингачкукенко
сегодня, 18:45
Картавый недоносок, как всегда, в своём репертуаре. Нафлудил, навонял, слюнями набрызгал, а чего сказать хотел - непонятно. Какой-то бред больного триппером хомячка.