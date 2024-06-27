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Экономическое бронирование: у Зеленского рассказали, поддерживают ли предложение

В Офисе президента положительно относятся к экономическому бронированию, которое позволит за определенную сумму денег избежать мобилизации в ряды ВСУ.

27 июня 2024, 13:20
Автор:
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Slava Kot
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Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, поддерживает ли украинская власть экономическое бронирование. По его словам, экономическое бронирование не делит людей на богатых и бедных, а позволяет привлечь деньги в ВСУ.

Экономическое бронирование: у Зеленского рассказали, поддерживают ли предложение

Подоляк рассказал о сущности экономического бронирования. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE заявил, что экономическое бронирование создается не только для состоятельных украинцев, но и чтобы наполнить бюджет для войны против России.

"Экономическое бронирование – вопрос повышения количества денег, которые пойдут на финансирование ВСУ. Война против РФ финансируется нашими собственными средствами из государственного бюджета", — заявил Подоляк.

Представитель Зеленского отметил, что во время войны не произошло детенизации украинской экономики, поэтому нужно искать другие способы получить деньги для армии. По словам Подоляка, в экономическом бронировании нет неравенства между богатыми и бедными.

"На сегодня тоже есть определенное бронирование, исходя из обеспечения критической инфраструктуры. То же самое будет касаться экономического бронирования, только по прозрачным процедурам. Мы дополнительно бронируем определенное количество людей и дополнительно за них платим. Не понимаю, откуда здесь о неравенстве", — сказал он. Подоляк.

Советник Офиса президента отметил, что состоятельные люди могут откупиться дав взятки, а экономическое бронирование будет "четко фиксировать категории забронированных" чьи деньги будут идти на ВСУ.

"На мой взгляд, это прозрачная ситуация в отличие от любой теневой, когда правила четко не прописаны. В конце концов, это еще четкое планирование для бизнеса. И по-моему, это и есть переход к государству, которое становится прозрачным и постепенно лишается коррупционного компонента", — подчеркнул Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на скандальные инциденты, связанные с ТЦК во время их работы с военнообязанными.

Также "Комментарии" писали о комментарии Подоляка о скандале с народным депутатом Николаем Тищенко.



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