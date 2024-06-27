Экономическое бронирование: у Зеленского рассказали, поддерживают ли предложение

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Slava Kot
Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, поддерживает ли украинская власть экономическое бронирование. По его словам, экономическое бронирование не делит людей на богатых и бедных, а позволяет привлечь деньги в ВСУ.
Подоляк рассказал о сущности экономического бронирования. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE заявил, что экономическое бронирование создается не только для состоятельных украинцев, но и чтобы наполнить бюджет для войны против России.
Представитель Зеленского отметил, что во время войны не произошло детенизации украинской экономики, поэтому нужно искать другие способы получить деньги для армии. По словам Подоляка, в экономическом бронировании нет неравенства между богатыми и бедными.
Советник Офиса президента отметил, что состоятельные люди могут откупиться дав взятки, а экономическое бронирование будет "четко фиксировать категории забронированных" чьи деньги будут идти на ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на скандальные инциденты, связанные с ТЦК во время их работы с военнообязанными.
Также "Комментарии" писали о комментарии Подоляка о скандале с народным депутатом Николаем Тищенко.
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