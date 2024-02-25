Джонсон рассказал об изменениях настроений по способностях Украины вернуть Крым

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиции Путина в Крыму стали слабее, а Украина с помощью западного оружия способна вернуть полуостров. По словам британского политика, также изменилось восприятие людей в том, что Украина может деокупировать Крым.



Экс-премьер Борис Джонсон о деоккупации Крыма. Фото из открытых источников

И интервью "Европейской правде" Борис Джонсон заявил об изменениях шансов Украины провести деокупацию Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

"Очевидно, раньше все думали, что Путин никогда не отдаст Крым. Мол, не стоит даже пытаться. Поэтому думали: попробуем помочь Украине отвоевать сухопутный мост. Но сейчас люди говорят себе: во-первых, это возможно! Вернуть Крым реально!", – говорит Джонсон.

Второй причиной в возможностях отвоевать Крым экс-премьер считает то, что Владимир Путин "очень уязвим" на полуострове.

"И если вы посмотрите на инфраструктуру, логистику, там есть большие возможности для ВСУ. Поэтому я соглашаюсь: действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", — подчеркнул Борис Джонсон.

По его словам, когда у Украины будет достаточное количество дальнобойного западного вооружения, в частности HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и прочего, "у Крыма будут очень интересные перспективы" для освобождения от России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон отказал в интервью Такеру Карлсону, несмотря на гонорар в миллион долларов. Кроме того, бывший премьер Великобритании назвал вопрос, который американский журналист не задал Путину.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который поддержал идею, что Украина проиграет войну и рассказал о будущем Крыма.