Джонсон озвучил детали мирного плана Трампа: на какие уступки должна пойти Украина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что мог бы сделать Дональд Трамп в случае его избрания президентом США. По словам Джонсона, экс-президент США может закончить войну против России на правильных для Украины и Запада условиях.



Борис Джонсон о мирном плане Дональда Трампа. Фото из открытых источников

Борис Джонсон в статье для Daily Mail рассказал о своей последней встрече с Дональдом Трампом. Джонсон утверждает, что после этого убедился, что Трамп способен "спасти Украину", остановить расширение войны и установить мир.

"Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно — прекратить бюрократическую суету и медлить; дать украинцам те разрешения, которые им нужны; а затем, когда Путина снова оттолкнут, он мог бы предложить соглашение", — говорит Джонсон.

Бывший премьер-министр считает, что Трамп отменит запрет для ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским территориям, в том числе по аэродромам в РФ, а также предоставит другое оружие. По словам Джонсона, мирный план Трампа для окончания войны в Украине предполагает, что Киев сможет вернуть свои территории по состоянию на февраль 2022 года. Кроме того, чтобы избежать новой войны, Украина быстро присоединится к НАТО и ЕС.

После окончания войны часть украинских военных были бы переведены в европейские страны и заменили бы там 70 тыс. американских солдат. Таким образом, это снизило бы возможность новой российской агрессии, усилило безопасность, а Трамп уменьшил бы расходы на армию в Европе.

Российский диктатор Владимир Путин, по плану Трампа, после отхода российских войск получит соглашение по которому может утверждать, что якобы Россия выполнила свою задачу в войне в Украине и провела денацификацию, а также какие-то механизмы защиты для русскоязычного населения.

"Дональд Трамп видит риск: поражение Украины приведет к огромным долгосрочным расходам для Америки и мира. С другой стороны, победа Украины — если ее правильно поставить — может проложить путь, как это ни парадоксально, для новых и гораздо лучших отношений с Россией", — говорит Джонсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского заявили о готовности Украины передать России предложение мира и назвали условия.

Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского на мирный план Дональда Трампа для окончания войны в Украине.