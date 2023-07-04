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Долгожданный момент приближается: в ГУР отреагировали на взрывы в Севастополе

В ГУР заявили, что спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных Украиной территориях, в том числе и в Крыму, будет полностью тогда, когда рашисты оттуда уйдут прочь

сегодня, 17:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Взрывы, которые сегодня слышали в разных районах временно оккупированного Севастополя, могут свидетельствовать только об одном, а именно о том, что освобождение и деоккупация Крыма приближается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Андрей Юсов.

Долгожданный момент приближается: в ГУР отреагировали на взрывы в Севастополе

Севастополь. Фото: из открытых источников

Говоря о взрывах в Севастополе, Юсов отметил, что жаловаться не стоит. Настоящие украинские граждане, проукраински настроенные люди, которые сейчас в Крыму и слышат такие взрывы, только радуются. Они понимают, что эти взрывы происходят неспроста и сигнализируют они о приближении деоккупация Крыма.


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Юсов отметил, что взрывы в Крыму больше не будут комментировать.

"Только можем констатировать: спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных Украиной территориях, в том числе и в Крыму, будет полностью тогда, когда рашисты оттуда уйдут прочь. К тому времени все, что происходит на оккупированных территориях, — за это несет ответственность оккупационная "администрация", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что во временно оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв из-за подрыва боеприпасов на полигоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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