Долгожданный момент приближается: в ГУР отреагировали на взрывы в Севастополе

Взрывы, которые сегодня слышали в разных районах временно оккупированного Севастополя, могут свидетельствовать только об одном, а именно о том, что освобождение и деоккупация Крыма приближается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Андрей Юсов.

Севастополь. Фото: из открытых источников

Говоря о взрывах в Севастополе, Юсов отметил, что жаловаться не стоит. Настоящие украинские граждане, проукраински настроенные люди, которые сейчас в Крыму и слышат такие взрывы, только радуются. Они понимают, что эти взрывы происходят неспроста и сигнализируют они о приближении деоккупация Крыма.

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Юсов отметил, что взрывы в Крыму больше не будут комментировать.

"Только можем констатировать: спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных Украиной территориях, в том числе и в Крыму, будет полностью тогда, когда рашисты оттуда уйдут прочь. К тому времени все, что происходит на оккупированных территориях, — за это несет ответственность оккупационная "администрация", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что во временно оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв из-за подрыва боеприпасов на полигоне.

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