Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Times.



Легион "Свобода России" и "РДК". Фото из открытых источников

Как заявил боец легиона с позывным "Цезарем", их наступательные действия на российской границе будут продолжаться, пока их сила не возрастет настолько, чтобы атаковать Москву.

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"У нас есть веские возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники", — отметил "Цезарь".

По его словам, сейчас легион состоит из 1000 бойцов.

"Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы являемся гражданами Российской федерации. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ", — отметил россиянин.

В то же время, основной целью деятельности легиона "Свобода России" и "Русского Добровольческого Корпуса" остается защита Украины и свержение режима российского диктатора. Напомним, 22 мая эти бойцы пересекли границу с Россией и впервые вошли в Грайворонский район Белгородской области.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – у Зеленского высмеяли объявление РФ в розыск Залужного и Сырского. Михаил Подоляк отметил, что объявления РФ в розыск Залужного и Сырского показывают неадекватность российским властям.

Напомним, "Комментарии" писали, — Почему Путин пытается снизить значение атаки дронов на Москву : ответ ISW Аналитики ISW обращают внимание, что президент РФ пытается показать, что Кремль принимает ответные меры, поэтому не нужно реагировать "на дальнейшие украинские провокации". Президент Российской Федерации Владимир Путин делает все, чтобы уменьшить значение и влияние атаки дронов на Москву и Подмосковье, произошедшую 30 мая.