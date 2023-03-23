Для восстановления Украины понадобится колоссальная сумма

До 411 млрд долларов выросли потребности Украины в восстановлении. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, который представил сегодня обновленную Быструю оценку причиненного ущерба и потребностей восстановления (RDNA2). Согласно ей, потребности нашего государства на восстановление выросли почти до полутриллиона долларов.

Денис Шмигаль про потреби України на відбудову

"Проведение второго этапа RDNA2 – это важный элемент в стратегии обновления Украины", — написал Денис Шмигаль в телеграмме. — "Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование — наши 5 приоритетов в этом году. Часть работ по восстановлению уже была сделана, и я благодарен за это нашим партнерам из ЕС, США и Всемирного банка".

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Как отмечает глава правительства, сумма причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

"Когда Силы обороны их освободят, ожидаем, что данные будут дополнены, а правительство немедленно приступит к работе по восстановлению на этих территориях", — отмечает Денис Шмигаль.

Между тем, в Офисе президента назвали россиян "нацией-террористом" и по итогам войны предлагают лишить Россию ее главного козыря.

Кроме этого, англичане составили рейтинг "крупнейших союзников России". После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство стран мира начали удаляться от России и уменьшать связи со страной-агрессором. Однако некоторые наоборот наращивали сотрудничество с Кремлем. В этот рейтинг, в частности, попали страны, наиболее тесно сотрудничающие с Российской Федерацией. В список попали прямые союзники Москвы, в частности Беларусь и Иран, но есть и неожиданные страны.