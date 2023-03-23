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Для восстановления Украины понадобится колоссальная сумма

Об этом сообщил глава правительства

сегодня, 17:11
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Автор:

Константин Куликов

До 411 млрд долларов выросли потребности Украины в восстановлении. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, который представил сегодня обновленную Быструю оценку причиненного ущерба и потребностей восстановления (RDNA2). Согласно ей, потребности нашего государства на восстановление выросли почти до полутриллиона долларов.

Для восстановления Украины понадобится колоссальная сумма

Денис Шмигаль про потреби України на відбудову

"Проведение второго этапа RDNA2 – это важный элемент в стратегии обновления Украины", — написал Денис Шмигаль в телеграмме. — "Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование — наши 5 приоритетов в этом году. Часть работ по восстановлению уже была сделана, и я благодарен за это нашим партнерам из ЕС, США и Всемирного банка".


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Как отмечает глава правительства, сумма причиненного ущерба и потребностей на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

"Когда Силы обороны их освободят, ожидаем, что данные будут дополнены, а правительство немедленно приступит к работе по восстановлению на этих территориях", — отмечает Денис Шмигаль.

Между тем, в Офисе президента назвали россиян "нацией-террористом" и по итогам войны предлагают лишить Россию ее главного козыря.

Кроме этого, англичане составили рейтинг "крупнейших союзников России". После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство стран мира начали удаляться от России и уменьшать связи со страной-агрессором. Однако некоторые наоборот наращивали сотрудничество с Кремлем. В этот рейтинг, в частности, попали страны, наиболее тесно сотрудничающие с Российской Федерацией. В список попали прямые союзники Москвы, в частности Беларусь и Иран, но есть и неожиданные страны.



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