Для противодействия украинскому контрнаступлению Россия привлекла наркоманов

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут. Здесь продолжаются жестокие бои. Об этом, со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщают "Комментарии".

Оборона Бахмуту триває

"За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора, — говорят в Генштабе. — Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области".



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Между тем, в оккупированном Крыму оккупанты готовятся к противодействию украинскому контрнаступлению. Так, в населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма, российские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население. По данным украинских военных, к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью.

"Рабочим оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают, или получают не в полном размере, — сообщает ВСУ. — Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего, вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи".

Между тем, Путин рассказал о своих планах на захваченную часть Запорожской области.

В соцсети "слили" документы США и НАТО по подготовке наступления Украины.

А российский пропагандист Соловьев уже угрожает применением тактического ядерного оружия.