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Для чего нужна надувная военная техника

Кроме танков, БТРов и БМП, военные используют и надувную военную технику. Зачем она нужна?

сегодня, 17:10
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Автор:

Slava Kot








В своих отчетах россияне пишут, что уничтожили украинскую технику, однако Украина и ее союзники отрицают такие сообщения. Россияне просто рисуют себе статистику, или тратят свои снаряды впустую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал DW.

Для чего нужна надувная военная техника

Надувной танк создан в Чехии. Фото из открытых источников

Украина хочет получить западную военную технику, ведь запасы советских танков заканчиваются. Уже произошел значительный сдвиг в этом вопросе от стран Запада, которые согласились поставлять в Украину боевые машины пехоты. Несмотря на согласование США отправить БМП Bredley в Украину, на это нужно время: от транспортировки техники до учений украинских военных.

Но в России уже заявляют, что вроде бы смогли уничтожить несколько единиц американских боевых машин пехоты. Что, возможно, это российская пропаганда, а возможно тактика украинских военных.

В Чехии производится обманная техника, которая должна ввести в заблуждение противника и сосредоточить на себе огневые удары. В компании шьют надувные танки, преимущественно советского образца, которые должны привлечь россиян. Кроме военной техники из СССР также производится другой арсенал надувного оружия.

"Официальной информации нет, но цель очевидна – в Украину едет такое оружие, чтобы обмануть российскую армию", – уверяют в DW .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания согласилась передать Украине в новом военном пакете непобедимый эскадрон танков Challenger 2.

Также "Комментарии" писали, что одна из беднейших стран ЕС с пророссийским руководством тайно поставляла в Украину оружие, боеприпасы и дизельное топливо, производимое из российского газа.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2o6JCUeOxjI&ab_channel=DW%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
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