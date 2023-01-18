Для чего нужна надувная военная техника



















В своих отчетах россияне пишут, что уничтожили украинскую технику, однако Украина и ее союзники отрицают такие сообщения. Россияне просто рисуют себе статистику, или тратят свои снаряды впустую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал DW.

Надувной танк создан в Чехии. Фото из открытых источников

Украина хочет получить западную военную технику, ведь запасы советских танков заканчиваются. Уже произошел значительный сдвиг в этом вопросе от стран Запада, которые согласились поставлять в Украину боевые машины пехоты. Несмотря на согласование США отправить БМП Bredley в Украину, на это нужно время: от транспортировки техники до учений украинских военных.

Но в России уже заявляют, что вроде бы смогли уничтожить несколько единиц американских боевых машин пехоты. Что, возможно, это российская пропаганда, а возможно тактика украинских военных.

В Чехии производится обманная техника, которая должна ввести в заблуждение противника и сосредоточить на себе огневые удары. В компании шьют надувные танки, преимущественно советского образца, которые должны привлечь россиян. Кроме военной техники из СССР также производится другой арсенал надувного оружия.

"Официальной информации нет, но цель очевидна – в Украину едет такое оружие, чтобы обмануть российскую армию", – уверяют в DW .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания согласилась передать Украине в новом военном пакете непобедимый эскадрон танков Challenger 2.

Также "Комментарии" писали, что одна из беднейших стран ЕС с пророссийским руководством тайно поставляла в Украину оружие, боеприпасы и дизельное топливо, производимое из российского газа.

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