Длительные тревоги из-за МиГов: в ВСУ рассказали, как выполняют задание от Зеленского

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Кравцев Сергей
Решение относительно длительных воздушных тревог из-за взлетов российских МиГ-31К ищут в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов, оно непростое. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
МиГ-31К. Фото из открытых источников
Он добавил, эта тема беспокоит общество. Каким будет это решение – надо дождаться. Воздушные силы будут и в дальнейшем предоставлять информацию об опасности, а также будем информировать в публичном пространстве.
Напомним, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский дал поручение разработать решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны. В Воздушных силах связывают длительное пребывание российских истребителей МиГ-31К в воздухе в последнее время с отработкой дозаправки в воздухе.
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Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины появились аналоги "шахедов": в ВСУ рассказали, как они работают.
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