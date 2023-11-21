Длительные тревоги из-за МиГов: в ВСУ рассказали, как выполняют задание от Зеленского

Решение относительно длительных воздушных тревог из-за взлетов российских МиГ-31К ищут в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов, оно непростое. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

МиГ-31К. Фото из открытых источников

"Насколько я знаю, проводится работа в профильных министерствах и ведомствах. Руководство и ведущие специалисты ищут путь. Поверьте, решение непростое. Вопрос ответственности, вопрос безопасности, вопрос человеческой жизни. Нужно решение, которое бы удовлетворило... Люди хотят понимать, как это все будет происходить. Эти многочасовые перелеты (МиГов – ред.) блокируют жизнедеятельность государства, экономику, образовательный уровень", – отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, эта тема беспокоит общество. Каким будет это решение – надо дождаться. Воздушные силы будут и в дальнейшем предоставлять информацию об опасности, а также будем информировать в публичном пространстве.

Напомним, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский дал поручение разработать решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны. В Воздушных силах связывают длительное пребывание российских истребителей МиГ-31К в воздухе в последнее время с отработкой дозаправки в воздухе.

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