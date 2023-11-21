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У Украины появились аналоги "шахедов": в ВСУ рассказали, как они работают

Юрий Игнат рассказал, что беспилотную авиацию сейчас привлекают практически все

сегодня, 11:55
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Кравцев Сергей
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Украина может наносить удары по российской территории с помощью украинских аналогов дронов-камикадзе Shahed. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. 

У Украины появились аналоги "шахедов": в ВСУ рассказали, как они работают

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, беспилотную авиацию сейчас привлекают практически все. У Украины же есть средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям. Среди направлений ударов Крым, оккупированные территории Донецкой, Луганской областей.


Также Украина может наносить удары по территории РФ с помощью собственных вооружений. 

"Если удалось нашим производителям создать действительно дроны, которые могут лететь далеко и бить точно – это очень серьезный шаг вперед", — подчеркнул Юрий Игнат.

Он отметил, что в части беспилотников ВСУ имеют серьезную поддержку партнеров, государства и волонтерского корпуса.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на ухудшение погодных условий, украинские и российские войска на разных участках фронта атакуют позиции друг друга. Тяжелейшей остается ситуация в районе Авдеевки, но прорыва нашей обороны, о чем периодически трубят российские паблики, не произошло. Украина нуждается в усилении военной поддержки со стороны союзников – и в этом ракурсе могут быть подвижки во время намеченного на этой неделе 17-го заседания формата "Рамштайн". Примечательно, что в преддверии этого мероприятия, 20 ноября, в Киев прибыл с визитом глава Пентагона Ллойд Остин. Как раз таки ради обсуждения долгосрочного видения поддержки ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война может длиться куда дольше, чем нам хотелось бы. Но подчеркнул, что Украина и ее союзники не имеют права опускать руки. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о том, что и почему происходит на всех фронтах российско-украинской войны – и чего ожидать далее.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:27

"Україна ж має кошти, передані партнерами, якими завдаються удари по окупованих територіях". Молодці! Нарешті! Не будуть чекати снарядів, а будуть бити коштами та коштовностями по ворогу. Якщо зважити на їхню величезну кількість, це завдасть більшої шкоди ворогові.


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