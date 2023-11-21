У Украины появились аналоги "шахедов": в ВСУ рассказали, как они работают

Украина может наносить удары по российской территории с помощью украинских аналогов дронов-камикадзе Shahed. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, беспилотную авиацию сейчас привлекают практически все. У Украины же есть средства, переданные партнерами, которыми наносятся удары по оккупированным территориям. Среди направлений ударов Крым, оккупированные территории Донецкой, Луганской областей.

Также Украина может наносить удары по территории РФ с помощью собственных вооружений.

"Если удалось нашим производителям создать действительно дроны, которые могут лететь далеко и бить точно – это очень серьезный шаг вперед", — подчеркнул Юрий Игнат.

Он отметил, что в части беспилотников ВСУ имеют серьезную поддержку партнеров, государства и волонтерского корпуса.

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