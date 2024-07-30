Длительная пауза закончилась: где оккупанты вновь поперли табуном

После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении. Российские захватнические войска пытались минимум дважды штурмовать позиции украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, когда противник прибегал к двум штурмовым попыткам с разных направлений. В частности, из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя", – отметил спикер.

По его словам, "в некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело".

Он обратил внимание на то, что вчера россияне штурмовали с применением двух танков и одного "Багги".

"Один из танков был поражен и уничтожен, успехов на Гуляйпольском направлении россияне не имели. Уже сегодня утром наши войска, продолжая охоту за российскими танками, там же, на Гуляйпольском направлении, повредили еще два танка неустановленного типа. Но три танка за неполные двое суток – это существенный показатель, привлекающий к себе внимание. Это свидетельствует о том, что Гуляйпольское направление активизировалось".

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Также издание "Комментарии" сообщало — командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что в ближайшие месяц-полтора армия РФ лишится возможности вести активные штурмы и перейдет к обороне. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что у РФ существенные проблемы набора "пушечного мяса", это повлияет на ситуацию на фронте. Учитывая те сообщения, которые есть в информационном поле, действительно ли российское наступление может захлебнуться? Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



