Длительная пауза закончилась: где оккупанты вновь поперли табуном

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Кравцев Сергей
После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении. Российские захватнические войска пытались минимум дважды штурмовать позиции украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
Российские военные. Фото: из открытых источников
По его словам, "в некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело".
Он обратил внимание на то, что вчера россияне штурмовали с применением двух танков и одного "Багги".
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Также издание "Комментарии" сообщало — командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что в ближайшие месяц-полтора армия РФ лишится возможности вести активные штурмы и перейдет к обороне. В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что у РФ существенные проблемы набора "пушечного мяса", это повлияет на ситуацию на фронте. Учитывая те сообщения, которые есть в информационном поле, действительно ли российское наступление может захлебнуться? Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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