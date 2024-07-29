logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты не могут отказаться от этой идеи: где РФ готовит новые штурмовые группы
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты не могут отказаться от этой идеи: где РФ готовит новые штурмовые группы

В ОТГ "Харьков" предупреждают, что враг вновь будет пытаться штурмовать Харьковскую область

сегодня, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска на Харьковском направлении в районах Глубокого готовят штурмовые группы к наступлению. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали в ОТГ "Харьков".

Оккупанты не могут отказаться от этой идеи: где РФ готовит новые штурмовые группы

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военные отмечают, что противник также продолжает атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

"Враг усилил воздушную разведку с применением БПЛА на Харьковском направлении. Так, в районе Сотницкого Казачка оккупанты усиливают посты боевой охраны на собственной территории. В то же время вблизи Глубокого армия РФ готовится к наступательным действиям штурмовых групп, пополняя запасы и пытаясь доукомплектовать подразделения, которые понесли потери личного состава, а также проводят разведку маршрутов выдвижения. Во время ротации россияне заменили подразделения в районе населенного пункта Гатище", — отмечаются офицеры.

По их словам, на Харьковском направлении за минувшие сутки россияне потеряли 136 солдат и 53 единиц вооружения и военной техники, среди которых один танк, 16 артиллерийских систем, 10 автомобилей, пять единиц специальной техники и 21 БПЛА.

Читайте также на портале "Комментарии" — у оккупантов снова есть продвижение на фронте: детали от DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало — эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эксклюзивном интервью нашему изданию заявил, что сейчас противник проводит четвёртый этап своей летней военной кампании. Этот этап должен наступить в средине августа – начале сентября. Олег Стариков прогнозирует, что этот этап будет в виде эскалационной составляющей с усилением давления по всей линии боевого соприкосновения.  




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости