Оккупанты не могут отказаться от этой идеи: где РФ готовит новые штурмовые группы

Российские оккупационные войска на Харьковском направлении в районах Глубокого готовят штурмовые группы к наступлению. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали в ОТГ "Харьков".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военные отмечают, что противник также продолжает атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

"Враг усилил воздушную разведку с применением БПЛА на Харьковском направлении. Так, в районе Сотницкого Казачка оккупанты усиливают посты боевой охраны на собственной территории. В то же время вблизи Глубокого армия РФ готовится к наступательным действиям штурмовых групп, пополняя запасы и пытаясь доукомплектовать подразделения, которые понесли потери личного состава, а также проводят разведку маршрутов выдвижения. Во время ротации россияне заменили подразделения в районе населенного пункта Гатище", — отмечаются офицеры.

По их словам, на Харьковском направлении за минувшие сутки россияне потеряли 136 солдат и 53 единиц вооружения и военной техники, среди которых один танк, 16 артиллерийских систем, 10 автомобилей, пять единиц специальной техники и 21 БПЛА.

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Также издание "Комментарии" сообщало — эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эксклюзивном интервью нашему изданию заявил, что сейчас противник проводит четвёртый этап своей летней военной кампании. Этот этап должен наступить в средине августа – начале сентября. Олег Стариков прогнозирует, что этот этап будет в виде эскалационной составляющей с усилением давления по всей линии боевого соприкосновения.



