Оккупанты не могут отказаться от этой идеи: где РФ готовит новые штурмовые группы

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска на Харьковском направлении в районах Глубокого готовят штурмовые группы к наступлению. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали в ОТГ "Харьков".
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военные отмечают, что противник также продолжает атаковать позиции Вооруженных сил Украины.
По их словам, на Харьковском направлении за минувшие сутки россияне потеряли 136 солдат и 53 единиц вооружения и военной техники, среди которых один танк, 16 артиллерийских систем, 10 автомобилей, пять единиц специальной техники и 21 БПЛА.
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Также издание "Комментарии" сообщало — эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эксклюзивном интервью нашему изданию заявил, что сейчас противник проводит четвёртый этап своей летней военной кампании. Этот этап должен наступить в средине августа – начале сентября. Олег Стариков прогнозирует, что этот этап будет в виде эскалационной составляющей с усилением давления по всей линии боевого соприкосновения.
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