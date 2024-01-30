Диверсии в Крыму: чего больше всего боятся оккупанты

Кремль дал указание пограничной службе ФСБ РФ усилить контрразведывательный режим на административной границе аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

В Крыму оккупанты боятся диверсий. Фото из открытых источников

Сообщается, что особое внимание россияне уделяют защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами. Данное направление обеспечивает поддержку группировки войск оккупантов в захваченном Крыму и тыловое обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

Отмечается, что после оккупации левобережья Херсонской области враг не убрал КПВВ с административной границы между Крымом и Херсонской областью. Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения "фильтрационных мероприятий" гражданского населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова воевать против Украины как минимум до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование. Сейчас сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинская власть должна прилагать усилия для возвращения из-за границы мужчин, которые сбежали от мобилизации. Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, поскольку беглецы повели себя как "тряпки".