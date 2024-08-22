Директор МАГАТЭ собрался на Курскую АЭС: что взволновало Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию. Как передает портал "Комментарии", об этом Гросси рассказал в интервью газете "Financial Times".

Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников

Совершить визит он планирует на следующей неделе. Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.

Глава МАГАТЭ уточнил, что Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" с украинских позиций. "И поскольку там идут боевые действия, я очень озабочен", – заявил он.

Близость объекта к месту боевых действий, по словам Гросси, вызывает "особую обеспокоенность" из-за того, что полностью работающие сегодня два атомных реактора станции под Курском имеют аналогичное строение с реакторами Чернобыльской АЭС.

"Это станция чернобыльского типа. [...] Ядро реактора полностью открыто", – объяснил Гросси.

На вопрос, является ли его визит в Курск просьбой Москвы, Гросси ответил, что он сказал, что агентство должно получить доступ к станции, если они хотят, чтобы руководитель МАГАТЭ занял какую-нибудь позицию. В итоге из Москвы пришло приглашение.

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