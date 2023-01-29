Дипломат призывает Германию передать оружие, которое поможет изгнать русские корабли из Черного моря

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил креативную идею, как изгнать русские корабли из Черного моря. Дипломат просит Германию передать свои подлодки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Украинский дипломат Андрей Мельник. Фото из открытых источников

После критических заявлений в сторону немецкого правительства украинский посол Андрей Мельник перешел на должность замминистра иностранных дел Украины. На этот раз дипломат обратился к правительству Германии с идеей предоставить Украине подлодки HDW Class 212, чтобы остановить российские атаки с военных кораблей в Черном море.

"Давайте освободим немецкие подлодки HDW Class 212 для ВМС Украины, чтобы не дать российским военным кораблям в Черном море атаковать украинские города. Уважаемые немецкие друзья, давайте закончим войну и остановим российскую агрессию", — призывает на немецком языке Андрей Мельник.

В то же время в предварительном сообщении на английском языке украинский дипломат подчеркнул, что за свою идею может получить шквал критики.

"Я знаю, что получу новый шторм критики, но у меня есть еще одна креативная идея. Германия производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет 6 таких подводных лодок. Почему бы не отправить в Украину?", — пишет дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны назвал место, откуда Россия может начать военное наступление.

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