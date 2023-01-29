Дипломат призывает Германию передать оружие, которое поможет изгнать русские корабли из Черного моря

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Slava Kot
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил креативную идею, как изгнать русские корабли из Черного моря. Дипломат просит Германию передать свои подлодки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.
Украинский дипломат Андрей Мельник. Фото из открытых источников
После критических заявлений в сторону немецкого правительства украинский посол Андрей Мельник перешел на должность замминистра иностранных дел Украины. На этот раз дипломат обратился к правительству Германии с идеей предоставить Украине подлодки HDW Class 212, чтобы остановить российские атаки с военных кораблей в Черном море.
В то же время в предварительном сообщении на английском языке украинский дипломат подчеркнул, что за свою идею может получить шквал критики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны назвал место, откуда Россия может начать военное наступление.
Также "Комментарии" писали о двух больших странах, покупающих нефть у Путина, однако они на этот раз отвернулись от президента Российской Федерации.
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