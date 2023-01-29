logo

BTC/USD

23191.40

ETH/USD

1592.41

LTC/USD

94.94

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дипломат призывает Германию передать оружие, которое поможет изгнать русские корабли из Черного моря
commentss НОВОСТИ Все новости

Дипломат призывает Германию передать оружие, которое поможет изгнать русские корабли из Черного моря

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призывает Германию передать подлодки

сегодня, 10:48
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил креативную идею, как изгнать русские корабли из Черного моря. Дипломат просит Германию передать свои подлодки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Дипломат призывает Германию передать оружие, которое поможет изгнать русские корабли из Черного моря

Украинский дипломат Андрей Мельник. Фото из открытых источников

После критических заявлений в сторону немецкого правительства украинский посол Андрей Мельник перешел на должность замминистра иностранных дел Украины. На этот раз дипломат обратился к правительству Германии с идеей предоставить Украине подлодки HDW Class 212, чтобы остановить российские атаки с военных кораблей в Черном море.

"Давайте освободим немецкие подлодки HDW Class 212 для ВМС Украины, чтобы не дать российским военным кораблям в Черном море атаковать украинские города. Уважаемые немецкие друзья, давайте закончим войну и остановим российскую агрессию", — призывает на немецком языке Андрей Мельник.

В то же время в предварительном сообщении на английском языке украинский дипломат подчеркнул, что за свою идею может получить шквал критики.

"Я знаю, что получу новый шторм критики, но у меня есть еще одна креативная идея. Германия производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет 6 таких подводных лодок. Почему бы не отправить в Украину?", — пишет дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны назвал место, откуда Россия может начать военное наступление.

Также "Комментарии" писали о двух больших странах, покупающих нефть у Путина, однако они на этот раз отвернулись от президента Российской Федерации.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1619386522868006912
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!