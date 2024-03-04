Дикий подсчитал, когда в России закончится вся фронтовая авиация

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий считает, что при сохранении темпов уничтожения российских самолетов украинскими силами, вся фронтовая авиация РФ может исчезнуть через 4 месяца. Кроме того, Дикий указывает, что у россиян есть проблемы с пилотами.



Сбитый российский самолет. Фото из открытых источников

В России на балансе находятся около 100 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Однако в феврале количество потерь со стороны России в авиации быстро подскочило и за последние две недели Украина уничтожила 10 российских самолетов. Таким образом, вся фронтовая авиация врага может закончиться в ближайшие несколько месяцев, считает Евгений Дикий.

"С таким темпом, если уничтожать плюс-минус один самолет в сутки, то за 100 дней, а это меньше 4 месяцев, — у них закончится вся фронтовая авиация", — сказал Дикий в эфире "24 Канала".

Кроме того, Дикий указывает на вероятный дефицит в России среди пилотов. По его словам, россияне готовы менять одного плененного российского пилота на 10 украинских защитников, находящихся в плену в РФ.

"Больше, чем за пилотов, — они отдавали только когда-то за Медведчука. Они так серьезно борются только за летчиков и за ФСБшников — все", — добавляет Евгений Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Дикий отметил, что украинцы последовали плохому примеру России на войне в Украине и повторили ошибку РФ во время ее полномасштабного вторжения. По словам ветерана войны, этой ошибкой стала недооценка врага.

Также "Комментарии" писали, что военный эксперт Евгений Дикий объяснил, какого возраста должен быть идеальный боец.