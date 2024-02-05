Дикий об арифметике войны: в Авдеевке страшная мясорубка, но она выгодна Украине

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что, несмотря на нелегкую ситуацию в Авдеевке, она выгодна для Украины из-за арифметики войны. По словам ветерана АТО, россияне имеют значительные потери на этом направлении, которые составляют 1 до 12.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в интервью "24 каналу" заявил о том, что благодаря удачным действиям ВСУ и постоянным попыткам российских сил совершить наступление на Авдеевку, Украина "перемалывает" резервы российской армии.

"С точки зрения страшной арифметики войны – нам сейчас выгодно, что россияне так упорно берут Авдеевку. Соотношение потерь в Авдеевке сейчас 1 до 12. За каждого нашего погибшего защитника умирает 12 россиян", — считает Дикий и добавляет, что "это абсолютно страшная мясорубка, которая перемалывает их резервы, и чем дольше она бы работала, тем нам лучше".

Ветеран АТО подчеркнул, что на ситуацию в Авдеевке может повлиять снарядный голод. По словам Евгения Дикого, если бы у Украины было достаточное количество снарядов, то ВСУ могли бы держать Авдеевку длительное время. Экс-командир "Айдар" добавил, что уже за неимением артиллерийских боеприпасов россияне приблизились к критически важной трассе.

"Оккупанты уже достаточно близко к ней продвинулись и ползут дальше. Если они выйдут к трассе, то ее перережут. В таком случае никто не будет оставлять там гарнизон, никто не будет делать второй Мариуполь. Тогда придется отходить", — объяснил Дикий.

Дикий отметил, что России захват Авдеевки не даст преимущества, ведь город находится внутри глубоко оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия собрала огромную армаду танков и войска для нового наступления.