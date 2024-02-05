Дикий об арифметике войны: в Авдеевке страшная мясорубка, но она выгодна Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что, несмотря на нелегкую ситуацию в Авдеевке, она выгодна для Украины из-за арифметики войны. По словам ветерана АТО, россияне имеют значительные потери на этом направлении, которые составляют 1 до 12.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Евгений Дикий в интервью "24 каналу" заявил о том, что благодаря удачным действиям ВСУ и постоянным попыткам российских сил совершить наступление на Авдеевку, Украина "перемалывает" резервы российской армии.
Ветеран АТО подчеркнул, что на ситуацию в Авдеевке может повлиять снарядный голод. По словам Евгения Дикого, если бы у Украины было достаточное количество снарядов, то ВСУ могли бы держать Авдеевку длительное время. Экс-командир "Айдар" добавил, что уже за неимением артиллерийских боеприпасов россияне приблизились к критически важной трассе.
Дикий отметил, что России захват Авдеевки не даст преимущества, ведь город находится внутри глубоко оккупированных территорий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Россия собрала огромную армаду танков и войска для нового наступления.
Обсуждения
Новости