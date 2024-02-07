Дикий назвал следующую цель россиян, в случае захвата Авдеевки

Ветеран АТО и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что в ситуации, когда Россия захватит Авдеевку, следующим станет город Купянск. Несмотря на это, военный эксперт отмечает, что россияне имеют ресурс на два месяца на этом направлении.



После захвата Авдеевки Россия начнет штурм на Купянск. Фото из открытых источников

Евгений Дикий утверждает, что у россиян есть человеческий ресурс на два месяца активных "мясных" штурмов Авдеевки. Если российские силы захватят за это время украинские территории, то ВСУ будет сложно их потом отбивать.

"Приоритетность российских целей достаточно очевидна. В первую очередь оккупанты хотят дожать Авдеевку, и это политическая цель. Сейчас соотношение потерь — 1 к 12 в нашу пользу. А враг все равно продолжает мясные штурмы", — говорит Дикий и объясняет, что это прямой приказ Путина.

Если российские силы захватят за это время украинские территории, то ВСУ будет сложно их потом отбивать. Кроме того, россияне получат новую цель для нападения. По словам Дикого, армия РФ сосредоточится на городе Купянск.

"Дело в том, что станция Купянск-Узловой является крайне важным логистическим узлом для противника. Там есть ветвь, которая идет вглубь России", – объясняет ветеран АТО.

Несмотря на это, Дикий прогнозирует, что Россия не сможет оккупировать всю территорию Донетчины и даже захват Авдеевки их к этому не приблизит. Военный эксперт объясняет, что россиянам для этого нужно прорвать фронт и войти глубоко на территорию Украины, однако ВСУ перекрывают потенциально возможные направления для атак РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дикий назвал страшную мясорубку в Авдеевке выгодной для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине.