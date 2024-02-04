Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине: назвал главную опасность

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Slava Kot
Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий надеется на скорейшее принятие нового законопроекта о мобилизации в Украине, чтобы иметь "окно возможностей". По его словам, в случае затягивания голосования украинские силы могут столкнуться с подобной проблемой, как в прошлом году во время наступления Украины.
Массовая мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Евгений Дикий считает, что при благоприятных обстоятельствах и с учетом всех необходимых поправок новый законопроект о мобилизации в Верховной Раде проголосуют только к весне в лучшем случае.
Однако ветеран АТО указывает на опасный момент, если массовая мобилизация в Украине будет начата не весной, а летом. В таком случае Украина лишится "окна возможностей" для нового наступления на российские силы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Дикий объяснил, могут ли уклоняющие, мобилизовавшиеся на войну принести пользу армии и стать хорошими солдатами на фронте.
Также "Комментарии" писали о Диком, который рассказал о случаях дезертирства из украинской армии во время учебы на полигонах за границей. Кроме того, бывший командир "Айдара" объяснил, влияет ли дезертирство на общее состояние украинской армии.
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