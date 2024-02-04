Дикий дал прогноз, когда начнется массовая мобилизация в Украине: назвал главную опасность

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий надеется на скорейшее принятие нового законопроекта о мобилизации в Украине, чтобы иметь "окно возможностей". По его словам, в случае затягивания голосования украинские силы могут столкнуться с подобной проблемой, как в прошлом году во время наступления Украины.



Массовая мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Евгений Дикий считает, что при благоприятных обстоятельствах и с учетом всех необходимых поправок новый законопроект о мобилизации в Верховной Раде проголосуют только к весне в лучшем случае.

"Если даже нам удастся теперь этот законопроект усовершенствовать, и к весне за него проголосуют, то тоже надо понимать, что в таком случае весной только развернется массовая мобилизация...", — рассказал Дикий.

Однако ветеран АТО указывает на опасный момент, если массовая мобилизация в Украине будет начата не весной, а летом. В таком случае Украина лишится "окна возможностей" для нового наступления на российские силы.

"То есть снова повторится история 2023 года, когда наступление намечалось на весну, а началось 6 июня. Но тогда лимитировали не люди, а именно слишком медленно ехавшие железо от с оюзников . На этот раз наоборот, железо уже есть, а вот наберем ли мы вовремя людей?...", — объяснил опасность с задержкой принятия нового законопроекта о мобилизации Евгений Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евгений Дикий объяснил, могут ли уклоняющие, мобилизовавшиеся на войну принести пользу армии и стать хорошими солдатами на фронте.

Также "Комментарии" писали о Диком, который рассказал о случаях дезертирства из украинской армии во время учебы на полигонах за границей. Кроме того, бывший командир "Айдара" объяснил, влияет ли дезертирство на общее состояние украинской армии.