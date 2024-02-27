Действительно ли Запад устал от войны в Украине: что думают украинцы

В феврале 2024 года, по сравнению с октябрем 2023 года, доля украинцев, которые считают, что Запад устает от Украины, увеличилась с 30% до 44%, свидетельствуют результаты опроса. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты опроса КМИС.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"В конце 2022 года только 15% украинцев считали, что Запад устает от Украины, его поддержка слабая и что Запад хотел бы от Украины уступок России. Уже через год, в начале октября 2023 года, доля украинцев, которые в это верят, достигла 30%, а в феврале 2024 года (то есть сейчас) — 44%", – отмечают социологи.

Сообщается, что во всех регионах значительно выросла доля тех, кто чувствует, что Запад устает и его поддержка слабая. В частности, на Юге и Востоке — регионах, которые ближе всего к зоне боевых действий — уже больше тех, кто считает, что Запад устает от Украины и хочет давить для уступок.

Сейчас еще все-таки больше тех, кто верит, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину — 49%, однако этот показатель снизился с 76% в конце 2022 года.

Отметим, аналитики Киевского международного института социологии также выяснили, что 73% наших соотечественников готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, еще 3% готовы терпеть достаточно долго, например, год. Социологи отмечают, что с мая 2022 года ситуация не меняется − в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно будет, в декабре 2023 года − 73%. И такие настроения наблюдаются во всех регионах.

Читайте также на портале "Комментарии" — что думают о войне украинцы и верят ли в победу: опрос КМИС.



