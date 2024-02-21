Готовы ли украинцы и дальше терпеть войну, сколько нужно: опрос

73% наших соотечественников утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, еще 3% готовы терпеть достаточно долго, например, год. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Кроме этого, 3% готовы терпеть войну еще полгода и 18% чувствуют в себе силы на несколько месяцев.

Социологи отмечают, что с мая 2022 года ситуация не меняется − в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно будет, в декабре 2023 года − 73%. И такие настроения наблюдаются во всех регионах.

Также социологи выяснили, что по состоянию на начало февраля 2024 года почти 90% украинцев верят в победу Украины. В то же время 24% респондентов опроса Киевского международного института социологии считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% – в пользу России.

"Хотя после почти двух лет широкомасштабного вторжения мы наблюдаем некоторое снижение веры в победу Украины, но несмотря на все абсолютное большинство украинцев продолжают сохранять оптимизм. Так, по состоянию на начало февраля 2024 года 89% украинцев в целом верили в победу Украины, в частности, из них 60% безусловно были убеждены в этом. В мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом", – отмечают аналитики КМИС.

Сейчас только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия (в мае 2022 года таких было 1%).

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