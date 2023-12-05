Действительно ли ВСУ пошли в атаку под Авдеевкой: подробности от ISW

Украинские войска не только держат оборону, но и продолжают атаковать российских оккупантов южнее Степового. А возле коксохимического завода и промзоны Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается прорваться вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института по изучению войны (ISW).

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы атакуют российские позиции в лесополосе к югу от Степового.

В то же время российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении и достигли продвижения. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки. Кроме того, дополнительные геолокационные снимки показывают, что российские войска продвинулись в пределах Степного в 5 км к северо-западу от Авдеевки.

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты закрепили контроль над позициями в Степовом и вокруг него, а один из этих блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на 600 м в лесополосе к юго-востоку от Степового.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему вскоре можем столкнуться с новыми вызовами: как меняется ситуация на фронтах.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли Запад не способен поставить на место Путина и Ко: что ждет Украину.

Ранее "Комментарии" писали – почему Украина переходит к обороне по всему фронту: какую цель преследует враг.



