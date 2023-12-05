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Действительно ли ВСУ пошли в атаку под Авдеевкой: подробности от ISW

По данным американских аналитиков, украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские войска не только держат оборону, но и продолжают атаковать российских оккупантов южнее Степового. А возле коксохимического завода и промзоны Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается прорваться вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института по изучению войны (ISW). 

Действительно ли ВСУ пошли в атаку под Авдеевкой: подробности от ISW

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы атакуют российские позиции в лесополосе к югу от Степового.


В то же время российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении и достигли продвижения. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки. Кроме того, дополнительные геолокационные снимки показывают, что российские войска продвинулись в пределах Степного в 5 км к северо-западу от Авдеевки.

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты закрепили контроль над позициями в Степовом и вокруг него, а один из этих блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на 600 м в лесополосе к юго-востоку от Степового.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-4-2023
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