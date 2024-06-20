logo

BTC/USD

65686.76

ETH/USD

3598.85

LTC/USD

74.35

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли все по плану: СМИ узнали, когда Украина готовится начать использовать F-16
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли все по плану: СМИ узнали, когда Украина готовится начать использовать F-16

По информации The Guardian, никаких задержек быть не должно и Украина должна начать использовать F-16 этим летом

сегодня, 10:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Командующий ВВС Нидерландов, генерал Арну Столлманн ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Действительно ли все по плану: СМИ узнали, когда Украина готовится начать использовать F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Приблизительно этим летом все выстроится в ряд", — заявил генерал.

Издание напоминает, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства, технику, которую украинские силы запрашивают уже более года. Однако программа по поднятию самолетов в воздух была сорвана из-за задержек в доставке и обучении.

По словам генерала, процесс обучения пилотов и наземного персонала управлению самолетом был непростым.

"В обучении нуждаются не только пилоты, техническим специалистам и специалистам по техническому обслуживанию также требуется тщательный инструктаж. Мы проводим комплексное обучение по поддержке, чтобы они могли эффективно обслуживать самолет. Поэтому все должно совпасть", — сказал он.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом,

Читайте также на портале "Комментарии" — военные эксперты на Западе считают, что, если Украина и выиграет войну с Россией, то победный этап начнется со временно оккупированного Крыма. Сейчас украинские Силы обороны наносят успешные удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистику врага. Об этом сообщает "Business Insider".

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько F-16 Украина может получить в 2024 году: как повлияют удары РФ по аэродромам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/20/it-is-all-lining-up-plan-for-ukraine-to-finally-start-using-f-16-jets-this-summer
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости