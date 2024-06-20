Действительно ли все по плану: СМИ узнали, когда Украина готовится начать использовать F-16

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Командующий ВВС Нидерландов, генерал Арну Столлманн ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Издание напоминает, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства, технику, которую украинские силы запрашивают уже более года. Однако программа по поднятию самолетов в воздух была сорвана из-за задержек в доставке и обучении.
По словам генерала, процесс обучения пилотов и наземного персонала управлению самолетом был непростым.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом,
Читайте также на портале "Комментарии" — военные эксперты на Западе считают, что, если Украина и выиграет войну с Россией, то победный этап начнется со временно оккупированного Крыма. Сейчас украинские Силы обороны наносят успешные удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистику врага. Об этом сообщает "Business Insider".
Также издание "Комментарии" сообщало – сколько F-16 Украина может получить в 2024 году: как повлияют удары РФ по аэродромам.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!