Действительно ли все по плану: СМИ узнали, когда Украина готовится начать использовать F-16

Командующий ВВС Нидерландов, генерал Арну Столлманн ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Приблизительно этим летом все выстроится в ряд", — заявил генерал.

Издание напоминает, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства, технику, которую украинские силы запрашивают уже более года. Однако программа по поднятию самолетов в воздух была сорвана из-за задержек в доставке и обучении.

По словам генерала, процесс обучения пилотов и наземного персонала управлению самолетом был непростым.

"В обучении нуждаются не только пилоты, техническим специалистам и специалистам по техническому обслуживанию также требуется тщательный инструктаж. Мы проводим комплексное обучение по поддержке, чтобы они могли эффективно обслуживать самолет. Поэтому все должно совпасть", — сказал он.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом,

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