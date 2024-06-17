Это будет означать конец войны: что может произойти после прибытия истребителей F-16

Военные эксперты на Западе считают, что, если Украина и выиграет войну с Россией, то победный этап начнется со временно оккупированного Крыма. Сейчас украинские Силы обороны наносят успешные удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистику врага. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Business Insider".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что, нацелившись на полуостров, особенно на российские наземные системы противовоздушной обороны, Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16.

"Крым уязвим. Россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. А Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому, если ограниченное количество истребителей может иметь реальное влияние, то именно здесь и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как будет решена проблема с ПВО в Крыму", – говорится в сообщении.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что Россия передислоцировала на полуостров свою самую современную систему противовоздушной обороны С-500.

В то же время старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова заявила, что "Россия не может позволить себе потерять Крым", потому что это даст Украине возможность использовать "угрозу статуса Крыма как разменную монету в будущих переговорах".

Эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова убеждена: если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть полуостров − или просто оказывать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину − то "это будет означать конец войны".

При этом журналисты подчеркивают, что в начале года президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что битва за Крым и Черное море будет играть центральную роль в ближайшие месяцы.

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