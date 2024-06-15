Сколько F-16 Украина может получить в 2024 году: как повлияют удары РФ по аэродромам

Украина и ее западные союзники ведут дискуссии по скорости и масштабу подготовки пилотов истребителей F-16. В Киеве уже не раз обращались к партнерам с просьбой о расширении программы, однако союзники говорят, что украинские пилоты еще не готовы массово летать на F-16. Сколько F-16 может получить Украина в 2024 году? Как повлияют удары РФ по украинским аэродромам на передачу F-16? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Скоро мы сможем иметь до 10 самолетов

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что Украина ожидает поставок первых истребителей F-16 уже этим летом. До конца 2024 года партнеры могут передать 14 таких самолетов.

Мусиенко отметил, что на первом этапе Украина сможет использовать предоставленные партнерами истребители F-16 для того, чтобы отогнать авиацию противника и наносить удары по наземным целям окупантов.

"Думаю, скоро мы сможем иметь до 10 самолетов и, возможно, до 14 до конца года", – считает эксперт.

По его словам, если страны-партнеры выполнят планы по передаче Украине истребителей F-16, то в 2026-2027 годах в общей сложности передать могут около 130 единиц. Тогда у украинских пилотов будет полное преимущество в небе.

Оккупанты охотятся на самолеты F-16

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "24 Каналу" заявил, что оккупанты охотятся на самолеты F-16 и пытаются разрушить инфраструктуру аэродрома в Староконстантинове.

"В понимании врага аэродром в Староконстантинове лучше подходит для базирования F-16 и инфраструктуры для них. Однако если уж так часто россияне бьют по этому объекту, то мы же трезво осознаем, что пострадавшая авиация там в принципе не может быть", — отметил эксперт.

При этом Черник отметил, что в Западной Украине есть разветвленная система малых, средних и даже несколько крупных аэродромов.

"Как только происходят ракетные пуски, то, конечно, в первую очередь работает система противовоздушного прикрытия, но самолеты никогда не бывают на земле. Достаточно времени, чтобы поднять авиацию, пока ракеты подлетят, за исключением "Кинжалов". Однако не сомневаюсь, что все алгоритмы с сохранение как авиационного парка, так и пилотов отработаны на самом высоком уровне", — сказал эксперт.

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