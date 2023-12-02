Действительно ли Украина проигрывает на информационном фронте: как изменить ситуацию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Информационная война – не менее важная часть общей большой войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и против всего демократического мира. И в этой войне, к сожалению, пропагандистская машина агрессора добивается определенных успехов. Вот уже месяц как активно муссируется тема якобы конфликта между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. В западных медиа появляются материалы, что Путин может победить в этой войне. Сам российский диктатор готовит очередное пропагандистское действо – большую пресс-конференцию и "прямую линию с народом". Где вряд ли обойдется без педалирования темы войны. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" происходящее на информационном фронте, а также – как улучшить тут позиции Украины.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж подчеркивает, что информационное обеспечение для Путина не менее важно, чем собственно война на поле боя.
Даже в Китае, акцентирует эксперт, российская пропаганда работает очень мощно. Против Украины, против Запада, против миропорядка, который зиждется на принципах международного права.
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:
Ориентация должна быть на детей, уверен эксперт. Не на поколение наших родителей, приведшее страну к этой войне.
Из хорошего – книгоиздательство в Украине подняли на современный уровень, с отличными переводами, считает эксперт.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин готовит новые заявления: ждать ли неожиданностей и почему война может обостриться.
Обсуждения
Новости