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Действительно ли Украина проигрывает на информационном фронте: как изменить ситуацию

Кремль тратит большие ресурсы на дезинформацию за рубежом

сегодня, 11:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Информационная война – не менее важная часть общей большой войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и против всего демократического мира. И в этой войне, к сожалению, пропагандистская машина агрессора добивается определенных успехов. Вот уже месяц как активно муссируется тема якобы конфликта между президентом Зеленским и главкомом ВСУ ЗалужнымВ западных медиа появляются материалы, что Путин может победить в этой войнеСам российский диктатор готовит очередное пропагандистское действо – большую пресс-конференцию и "прямую линию с народом"Где вряд ли обойдется без педалирования темы войны. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" происходящее на информационном фронте, а также – как улучшить тут позиции Украины.

Действительно ли Украина проигрывает на информационном фронте: как изменить ситуацию

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россия настойчиво продвигает тезисы о необходимости нового мироустройства

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж подчеркивает, что информационное обеспечение для Путина не менее важно, чем собственно война на поле боя.


"В это вкладываются огромные средства, – отмечает генерал. – И ставка тут не только на зомбирование российского общества. Очень много выделяется на дезинформацию за рубежом. Те же американские издания периодически пляшут под кремлевскую дудку и явно за российские деньги. Статьи с меседжами Кремля в тех же New York Times, Washington Post появляются точно не случайно. Как и в ряде европейских медиа. Не говоря уж о так называемых третьих странах".

Даже в Китае, акцентирует эксперт, российская пропаганда работает очень мощно. Против Украины, против Запада, против миропорядка, который зиждется на принципах международного права.

"Россия настойчиво продвигает тезисы о необходимости нового мироустройства. Фактически основанного не на силе права, а на праве силы. Хоть открыто об этом, конечно, не говорит", – констатирует Николай Маломуж.

Все еще недостаточно качественного украиноязычного продукта

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", сержант ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

"Я как человек, плотно связанный с информационной работой, часто задаюсь вопросом – что сделало Минкультуры и информполитики, чтоб бороться за умы наших граждан, особенно подрастающего поколения? Где качественный украиноязычный продукт? Свои мультфильмы, сериалы, фильмы. Классные переводы зарубежной продукции. Почему это не дотируется? Почему не поддерживаются украиноязычные ютуб-блогеры?".

Ориентация должна быть на детей, уверен эксперт. Не на поколение наших родителей, приведшее страну к этой войне.

"Именно они, – поясняет Михаил Макарук, – смотрели, как разворовывается государство и разваливается армия. А то и способствовали этому. Бороться надо за детей! Где национальный продукт, с учетом современных реалий? Где финансирование классных украиноязычных ютуб-проектов для детей? Где формирование нормального контента?".

Из хорошего – книгоиздательство в Украине подняли на современный уровень, с отличными переводами, считает эксперт.

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