Действительно ли у РФ рекордные потери: ответ британских военных

Российская армия за все время полномасштабного вторжения в Украину сейчас несет действительно рекордные потери. В ноябре 2023 года ряды оккупантов на востоке Украины серьезно поредели. Это вызвано наступлением захватчиков на Авдеевку. Цифры украинского Генштаба близки к данным британской разведки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании в Twitter.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.

Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского наступления на Бахмут.

"Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны", — говорится в сообщении.

За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну. "Тяжелые потери во многом были вызваны наступлением России на донбасский город Авдеевку", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — на что пошли россияне из-за больших потерь под Авдеевкой: с чем столкнулся Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне начали массированно атаковать Украину дронами, а также продолжают наступление на ряде направлений, включая Авдеевку. Международная ситуация для нас осложняется. Помощь со стороны США пробуксовывает, в ряде европейских стран (сперва – Словакия, теперь – Нидерланды) к власти приходят ультраправые силы, которые выступают за прекращение поддержки Украины. Всё чаще звучат призывы к переговорам между Киевом и Москвой. Эксперты оценили происходящее на военных и дипломатических фронтах для издания "Комментарии".



