Действительно ли у РФ рекордные потери: ответ британских военных

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Кравцев Сергей
Российская армия за все время полномасштабного вторжения в Украину сейчас несет действительно рекордные потери. В ноябре 2023 года ряды оккупантов на востоке Украины серьезно поредели. Это вызвано наступлением захватчиков на Авдеевку. Цифры украинского Генштаба близки к данным британской разведки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании в Twitter.
Потери российских войск. Фото из открытых источников
Британские специалисты отмечают, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.
Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского наступления на Бахмут.
За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну. "Тяжелые потери во многом были вызваны наступлением России на донбасский город Авдеевку", — отмечают в Минобороны Британии.
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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне начали массированно атаковать Украину дронами, а также продолжают наступление на ряде направлений, включая Авдеевку. Международная ситуация для нас осложняется. Помощь со стороны США пробуксовывает, в ряде европейских стран (сперва – Словакия, теперь – Нидерланды) к власти приходят ультраправые силы, которые выступают за прекращение поддержки Украины. Всё чаще звучат призывы к переговорам между Киевом и Москвой. Эксперты оценили происходящее на военных и дипломатических фронтах для издания "Комментарии".
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