Действительно ли с Часовым Яром теперь все решено: DeepState сообщает тревожные новости

Военные аналитики DeepState сообщают о продвижении российских захватчиков возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке Донецкой области. Оккупанты занимают высоты, устанавливая еще лучший огневой контроль над фактически разрушенным городом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке "DeepState".

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке", – говорится в сообщении.

Отменим, еще в первой половине мая начали поступать сообщение о том, что россияне вплотную подошли к Часовому Яру. Исходя из некоторых сообщений складывалось мнение, что бои ведутся уже в пригороде Часового Яра. Но сами военные утверждали, что ни одного российского захватчика нет в Часовом Яру. Нет ни одного факта того, что россияне есть где-то на территории населенного пункта, который самоотверженно штурмует враг. В частности, об этом в эфире канала "Киев 24" рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная, 4-й бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш.

Военный отметил, что ВСУ будут держать населенный пункт до тех пор, "пока это будет выгодно, пока это будет возможно, пока будет уничтожаться максимальное количество личного состава врага".

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