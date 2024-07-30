Действительно ли россияне зашли в Торецк: в ЦПД отреагировали на слухи

Сегодня в сети писали о заходе оккупантов в Торецк Донецкой области. Но эта информация не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале руководителя "Центра противодействия дезинформации" (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

Утром ВСУ заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли непосредственно границы Торецка".

Андрей Коваленко, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

"Сухопутные войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровск", — говорится в сводке.

По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.

Ранее "Комментарии" писали – оккупанты не могут отказаться от этой идеи: где РФ готовит новые штурмовые группы.



