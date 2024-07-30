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Кравцев Сергей
В июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Российские войска. Фото: из открытых источников
По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Москва не может позволить себе таких потерь: британская разведка рассказала о мощном ударе ВСУ.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (X).
Ранее "Комментарии" писали – Кремль боится, что россияне узнают правду: британская разведка узнала о новом запрете в России.
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Ігор
сегодня, 12:05
Спокійно Льолік! Без паніки! Треба брати приклад з корумпованих. Вони з Фюрером спокійні ніби дерево. Вони впевнені що все відбувається за планом і на їхню користь. А з приходом республіканців взагалі все буде вирішено. Терпіть терпіли, всього 3 місяці і хтось вам все вирішить.