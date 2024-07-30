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Британская разведка рассказала о тревожной тенденции в Донецкой области: что происходит

По информации Минобороны Британии, российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области

сегодня, 12:44
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Кравцев Сергей

В июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Британская разведка рассказала о тревожной тенденции в Донецкой области: что происходит

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Сухопутные войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровск", — говорится в сводке.

По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.

"Вероятно, Россия продолжит тактическое наступление в ближайшие недели. Однако ее общие оперативные возможности остаются ограниченными несколькими факторами, включая высокий уровень истощения, ограниченную подготовку и нехватку офицеров", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва не может позволить себе таких потерь: британская разведка рассказала о мощном ударе ВСУ.                                                                                      

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (X).

Ранее "Комментарии" писали – Кремль боится, что россияне узнают правду: британская разведка узнала о новом запрете в России.




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Ігор

сегодня, 12:05

Спокійно Льолік! Без паніки! Треба брати приклад з корумпованих. Вони з Фюрером спокійні ніби дерево. Вони впевнені що все відбувається за планом і на їхню користь. А з приходом республіканців взагалі все буде вирішено. Терпіть терпіли, всього 3 місяці і хтось вам все вирішить.


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