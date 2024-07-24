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Москва не может позволить себе таких потерь: британская разведка рассказала о мощном ударе ВСУ

Британская разведка обнародовала последствия удара по складу боеприпасов в Воронежской области

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", британская разведка поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля. 

Москва не может позволить себе таких потерь: британская разведка рассказала о мощном ударе ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военные эксперты напомнили, что из открытых источников известно об украинском ударе беспилотниками по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области, что привело к почти полному уничтожению всего, что там находилось. 

Британская разведка называет это значительной потерей для российской армии, поскольку склад занимал около 9 квадратных километров.

"Этот склад, очень вероятно, был местом хранения боеприпасов "земля-земля", а также стрелкового оружия для применения на фронте. Это еще больше усложнит России и без того проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов", – отмечают в обзоре.

Аналитики также отметили, что это в очередной раз указывает на то, что Россия имеет проблемы с прикрытием важных объектов даже в районах со значительной плотностью ПВО, поскольку это зона в пределах 80 км от границы с Украиной.

"Россия не может безболезненно позволить себе такие потери, учитывая выбранную ею стратегию "войны на истощение"... Для такого подхода нужны огромные объемы боеприпасов. Россия сейчас полагается на своих немногочисленных иностранных партнеров в поставках, поскольку ее собственная оборонная промышленность испытывает трудности с тем, чтобы удовлетворять потребности фронта", – заключают британские специалисты.

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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1816023772258001045
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