Москва не может позволить себе таких потерь: британская разведка рассказала о мощном ударе ВСУ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", британская разведка поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военные эксперты напомнили, что из открытых источников известно об украинском ударе беспилотниками по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области, что привело к почти полному уничтожению всего, что там находилось.
Британская разведка называет это значительной потерей для российской армии, поскольку склад занимал около 9 квадратных километров.
Аналитики также отметили, что это в очередной раз указывает на то, что Россия имеет проблемы с прикрытием важных объектов даже в районах со значительной плотностью ПВО, поскольку это зона в пределах 80 км от границы с Украиной.
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