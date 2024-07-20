Британская разведка назвала основное направление фронта для России

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (X).
Российские военные. Фото: из открытых источников
Британская разведка отметила, что российские войска продолжили продвижение к северу и западу от Очеретино в направлении Покровска. Также они незначительно продвинулись в направлении поселка Нью-Йорк — хорошо укрепленный район и последняя точка линии столкновения, существовавшая до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
В Минобороны Британии предполагают, что россияне могли принять тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя разведку.
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