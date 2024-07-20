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Британская разведка назвала основное направление фронта для России

По информации британской разведки, оккупанты делают основной упор на Авдеевско-Покровском направлении фронта

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии в Twitter (X).

Британская разведка назвала основное направление фронта для России

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Вероятно, направление Авдеевка-Покровск в Донецкой области остается в центре усилий России и соответственно там российские силы в течение последнего месяца поддерживали самые высокие операционные темпы", — говорится в сводке.

Британская разведка отметила, что российские войска продолжили продвижение к северу и западу от Очеретино в направлении Покровска. Также они незначительно продвинулись в направлении поселка Нью-Йорк — хорошо укрепленный район и последняя точка линии столкновения, существовавшая до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В Минобороны Британии предполагают, что россияне могли принять тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя разведку.

"Возле города Часов Яр Донецкой области существенных изменений в территориальном контроле не произошло. Сообщалось, что основные атаки российской пехоты прекратились за последние несколько дней и что российские силы в основном действуют рассеянными небольшими, пешими отрядами", — отмечает разведка.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска оккупировали село Раздоловка, которое находится в Бахмутском районе Донецкой области и входит в состав Соледарской городской громады. О том, что населенный пункт оккупировали противники, в ночь на 20 июля сообщили аналитики DeepState в Telegram. 

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько россиянам осталось до ключевой трассы для ВСУ на Донбассе: где может быть прорыв.




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