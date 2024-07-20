Сколько россиянам осталось до ключевой трассы для ВСУ на Донбассе: где может быть прорыв

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Кравцев Сергей
На первый взгляд может показаться, что россияне давят по всему фронту, но на самом деле эксперты все же отмечают, что для РФ есть приоритетные участки. Где противник особенно активный? Сколько россиянам осталось до ключевой трассы для ВСУ на Донбассе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный аналитик Константин Машовец в эфире "ТСН" рассказал, что оккупационная армия РФ продолжает расширять участок на Краматорском направлении – в районе Часового Яра. Тем временем на Покровском направлении оккупанты пытаются оттеснить ВСУ за реку Волча и Карловское водохранилище.
Эксперт отметил, что на Краматорском направлении россиянам удалось выйти на канал "Северский Донец – Донбасс". Впрочем, атаки армии РФ в районе пересечения канала и дороги Т-0504 Константиновка – Бахмут не окончились успехом.
Аналитик считает, что "российское командование уже "догадывается", что фронтальный "штурм Часового Яра" будет стоить ему примерно "как Бахмут".
Тем временем на Покровском направлении армия РФ также пытается активно штурмовать у Торецка, а также в районе Нью-Йорка и Железного. Также командование РФ планирует "развернуть всю 27-ю мотострелковую дивизию в одной полосе" на этом участке фронта.
Военный эксперт и экс-капитан ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что трасса Покровск – Константиновка – Часов Яр обеспечивает логистику для ВСУ.
По его словам, россияне пытаются прорваться, и опасность создается на нескольких направлениях.
Эксперт утверждает, что трасса Покровск – Константиновка – Часов Яр обеспечивает ВСУ боеприпасами, людьми и техникой. Также это эвакуация раненых.
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