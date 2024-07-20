Сколько россиянам осталось до ключевой трассы для ВСУ на Донбассе: где может быть прорыв

На первый взгляд может показаться, что россияне давят по всему фронту, но на самом деле эксперты все же отмечают, что для РФ есть приоритетные участки. Где противник особенно активный? Сколько россиянам осталось до ключевой трассы для ВСУ на Донбассе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Российское командование уже "догадывается", чем закончится штурм Часового Яра

Военный аналитик Константин Машовец в эфире "ТСН" рассказал, что оккупационная армия РФ продолжает расширять участок на Краматорском направлении – в районе Часового Яра. Тем временем на Покровском направлении оккупанты пытаются оттеснить ВСУ за реку Волча и Карловское водохранилище.

Эксперт отметил, что на Краматорском направлении россиянам удалось выйти на канал "Северский Донец – Донбасс". Впрочем, атаки армии РФ в районе пересечения канала и дороги Т-0504 Константиновка – Бахмут не окончились успехом.

"Противник снова пытался оттеснить наши передовые подразделения от железной дороги на участке между Клищиевкой и Андреевкой силами нескольких штурмовых групп. Пока – без особого успеха для себя. Попытки командования группировки войск "Юг" так и не сумели создать условия для охвата с флангов района обороны ВСУ городе Часов Яр", — подчеркнул Машовец.

Аналитик считает, что "российское командование уже "догадывается", что фронтальный "штурм Часового Яра" будет стоить ему примерно "как Бахмут".

Тем временем на Покровском направлении армия РФ также пытается активно штурмовать у Торецка, а также в районе Нью-Йорка и Железного. Также командование РФ планирует "развернуть всю 27-ю мотострелковую дивизию в одной полосе" на этом участке фронта.

Трасса Покровск – Константиновка – Часов Яр обеспечивает ВСУ боеприпасами

Военный эксперт и экс-капитан ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что трасса Покровск – Константиновка – Часов Яр обеспечивает логистику для ВСУ.

По его словам, россияне пытаются прорваться, и опасность создается на нескольких направлениях.

"Видим приближение российских передовых отрядов к трассе Покровск — Константиновка — Часов Яр. До трассы остается всего 7-8 километров, а эта трасса является нашей основной логистической цепью, которая связывает Торецкую группировку войск с тылами", — пояснил он.

Эксперт утверждает, что трасса Покровск – Константиновка – Часов Яр обеспечивает ВСУ боеприпасами, людьми и техникой. Также это эвакуация раненых.

"В значительной степени все завязано на эту трассу. Россияне понимают, что ее перерезание будет иметь большое влияние на дальнейшие боевые действия", — добавил Лакийчук.

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