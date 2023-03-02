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Действительно ли россияне «захватили первый Leopard» (ФОТО)

Фейк россиян разоблачили меньше, чем за сутки

сегодня, 10:35 comments1609
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Автор:

Кравцев Сергей

Едва успели в Украину прибыть немецкие танки Leopard, как российские пропагандисты уже нашли чем похвастаться. Они запустили фейковую новость будто захватили боевую машину вместе с экипажем из Польши. Бдительные журналисты очень быстро разоблачили россиян на лжи. Как оказалось, они взяли фотографию, которая была опубликована на одном из нидерландских сайтов еще в 2007 году и просто прифотошопили российский флаг.

Действительно ли россияне «захватили первый Leopard» (ФОТО)

Танки. Фото из открытых источников

Фейк о захвате немецкого танка под Бахмутом российские пропагандисты принялись активно разгонять 1 марта в подтверждение сообщения глава ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что немецкие танки Украина уже перебросила под Бахмут, чтобы сдержать штурмовые группы россиян.


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Вишенкой на торте этой нелепой истории стал экипаж. Как рассказала так называемая советница главы "ДНР" Пушилина Яна Гагина, захватить удалось не только танк Leopard, но и экипаж. Соответствующую информацию впоследствии подтвердил заместитель секретаря Донецкого отделения "Единой России" Алексей Муратов. Вот в его слова стоит вчитаться.

"Насколько я знаю, экипаж захваченного танка – польские наемники. Польша вообще проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антироссийскую позицию, чем другие страны коллективного Запада", – пожаловался Муратов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении в последний день зимы президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что интенсивность боев нарастает. Самая тяжелая ситуация, по его словам, по-прежнему в районе Бахмута. О том, что там крайне сложная ситуация, говорят и защитники города. Всё большую вовлеченность в российско-украинскую войну начал демонстрировать Китай. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать на военном и внешнеполитическом фронтах.

Действительно ли россияне «захватили первый Leopard» (ФОТО) - фото 2




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